Clientes de Davivienda ahora pueden retirar dinero en Olímpica: son más de 400 puntos habilitados

Ahora hacer mercado y retirar plata en un mismo lugar es posible para los clientes de Davivienda y DaviPlata, gracias a la alianza con Olímpica S.A. La integración habilitará los servicios de corresponsales en 403 tiendas de la cadena barranquillera.

Los usuarios del banco podrán realizar depósitos, retiros y pagos de productos propios de Davivienda, ampliando las alternativas que tienen los clientes para acceder a servicios financieros sin tener que ir hasta una oficina bancaria.

La alianza refuerza la red de más de 46.000 corresponsales de Davivienda y DaviPlata en todo el territorio nacional. En la mayoría de los establecimientos de Olímpica, el servicio se encuentra disponible de 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche durante todo el año, incluidos domingos y festivos.

La cadena de supermercados Olímpica es propiedad de la familia Char Foto: Olímpica

¿Cómo hacer retiros de Davivienda y DaviPlata en Olímpica?

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Para realizar retiros no será necesario presentar la tarjeta física ni documentos adicionales. El cliente solo tendrá que solicitar por medio de la aplicación el código de seguridad y presentarlo en la caja para hacer la respectiva operación.

La alternativa también permitiría transferir dinero a terceros. Para hacerlo, el usuario tendrá que indicar el número de teléfono de la persona que recibirá los recursos y el monto que desea enviar.

Adicionalmente, los clientes también pueden realizar depósitos y pagar productos propios del banco en puntos habilitados dentro de las tiendas.

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Davivienda también permite retiros en Grupo Éxito

La expansión de Davivienda no solo se queda con la cadena barranquillera, sino que ya se había unido al Grupo Éxito, con el que los clientes pueden acceder a corresponsales bancarios en las cajas de tiendas como Éxito, Carulla, Surtimax, SuperInter y Supermayorista.

En estos puntos, los clientes pueden hacer retiros de Davivienda y DaviPlata, además de pagos de productos del banco utilizando el número completo del crédito.

La información suministrada señala que los retiros en supermercados Éxito tienen un tope de $9 millones por transacción, mientras que en Punto Pago el límite es de $5 millones y en Punto Red, de $1 millón.

Con la incorporación de Olímpica, Davivienda y DaviPlata amplían los puntos físicos donde sus clientes pueden hacer operaciones financieras, especialmente en establecimientos comerciales que la mayoría de colombianos visitan.