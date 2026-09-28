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Acudir al FMI es "una buena noticia de una situación que es mala": ANIF por crisis fiscal

Pese a este complejo escenario, López sostuvo que el acompañamiento del organismo multilateral representa una opción favorable. En sus palabras directas, López afirmó que "es una buena noticia de una situación que es mala" y que el acuerdo serviría como "un paliativo" para acceder a recursos con menores costos de interés y "enderezar el rumbo en esta materia".

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Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, analizó el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre su intención de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar salidas a la crisis de las finanzas públicas. De acuerdo con el dirigente gremial, las proyecciones de déficit fiscal para el próximo año alcanzan un 9,4% del PIB, lo cual calificó como una cifra histórica y una situación "muy adversa y muy negativa".

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Pese a este complejo escenario, López sostuvo que el acompañamiento del organismo multilateral representa una opción favorable. En sus palabras directas, López afirmó que "es una buena noticia de una situación que es mala" y que el acuerdo serviría como "un paliativo" para acceder a recursos con menores costos de interés y "enderezar el rumbo en esta materia".

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Un financiamiento más barato frente a tasas del mercado externo

Al abordar el impacto financiero inmediato, el presidente de ANIF explicó las diferencias entre las opciones de endeudamiento que enfrenta el país. Según López, acudir al mercado internacional en la actualidad equivale a una familia que busca liquidez a través de instrumentos financieros de alto costo.

Explicó textualmente que "hoy en día Colombia se tiene que financiar en las condiciones del mercado internacional. Hagamos de cuenta un hogar que tiene que ir a financiarse con tarjeta de crédito a unas tasas altas".

En contraste, el vocero de ANIF destacó que pactar un programa con el FMI recortaría significativamente la carga de intereses para la nación. A modo de ilustración, planteó "números de servilletas gruesos" para evidenciar el alivio presupuestal. López aseguró que "Colombia hoy en día se podría financiar tasas a 8% en dólares y con el Fondo Monetario podría financiarse a 4% en dólares, es decir, a la mitad".

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Asimismo, resaltó que este anuncio podría respaldar una primera emisión en mercados externos, en un contexto internacional convulso donde "estamos viendo una subida enorme de tasas de interés a nivel global".

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Plazos, condiciones y el ajuste estructural del presupuesto

Respecto a los tiempos de negociación, López advirtió que el proceso apenas comienza y que "se puede demorar en perfeccionarse meses o incluso un año". Además, recordó que los programas del FMI traen consigo métricas y compromisos específicos de gasto y recaudación.

No obstante, aclaró que la dinámica actual es distinta a la de décadas pasadas, señalando que "ya el fondo no está en la experiencia de los 90 donde venían paquetes sin ningún tipo de conversación".

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López enfatizó que acudir al FMI no elimina la obligación de equilibrar las cuentas del país. Para resolver el problema de fondo, el presidente de ANIF indicó que Colombia requiere una corrección estructural entre lo que recauda y lo que gasta.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno debe realizar "un recorte importante" y flexibilizar el presupuesto nacional, dado que existen múltiples leyes que obligan a realizar ejecuciones rígidas

Al respecto, enfatizó que "la única forma al final en mediano largo plazo de no endeudarse es equipar gastos a ingresos" y agregó que "llegó el momento de replantearse qué tanto se está gastando y cuál es esa eficiencia de gasto y si el Estado colombiano no debería tener una posición más austera y eficiente".

Escuche aquí la entrevista:

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