Colombia conversa con el FMI sobre posibles instrumentos para mejorar condiciones de financiamiento

Colombia está conversando con el FMI en torno a posibles instrumentos que contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento del país, dentro de una etapa exploratoria que incluyó el inicio de la evaluación de la economía del país bajo el artículo IV, de acuerdo con información entregada por el Ministerio de Hacienda.

Está previsto que una misión técnica del FMI llegue a Bogotá en noviembre como un paso más en el acercamiento entre el país y ese organismo multilateral.

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Vale recordar que el número dos del FMI, Nigel Clarke, estuvo en Colombia a finales de septiembre y se reunió con representantes del Gobierno nacional, del Banco de la República, de la ANDI y de otras organizaciones civiles.

Previamente, Blu Radio había reportado sobre los contactos entre el Gobierno colombiano y el FMI de cara a la posibilidad de un nuevo crédito que permita al país comprar deuda de mercado y refinanciarse a un menor costo, a medida que se ajustan sus finanzas.



Ahora, el Gobierno confirma oficialmente que durante los contactos iniciales "se exploraron nuevas alternativas de apoyo que ese organismo puede brindar a Colombia", aunque no se conocen detalles adicionales.

“El decidido acompañamiento que el FMI está dando a Colombia es altamente valorado por el Gobierno nacional, en la medida que contribuye a anclar la confianza en el país”, dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en un comunicado.