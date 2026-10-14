Comisiones económicas proponen recortar recursos de deuda y destinar más plata a salud y energía

Según el borrador del pliego de modificaciones para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, el monto total se mantiene en $634,95 billones, pero se propone redistribuir $11,679 billones entre distintas entidades y sectores.
Los cambios buscan trasladar recursos del servicio de la deuda y algunos gastos de funcionamiento e inversión hacia subsidios de energía, salud, justicia y otras áreas.
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La principal reducción se concentra en el servicio de la deuda pública, con un recorte propuesto de $8,36 billones.
Según la justificación presupuestal, el ajuste se apoya en la revisión de los vencimientos y en operaciones de manejo de deuda. Esto permitiría liberar recursos sin modificar el monto total del presupuesto.
También se plantean reducciones en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por $505.755 millones; el Congreso, por $200.000 millones; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por $170.000 millones, y la Agencia Nacional de Tierras, por $164.040 millones. A estas cifras se suman otros ajustes en la Aeronáutica Civil y el Departamento Nacional de Planeación.
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Entre los sectores que recibirían más recursos está Minas y Energía, con $3,0018 billones, destinados principalmente a subsidiar las tarifas eléctricas y ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario.
En salud, se propone trasladar $2 billones para garantizar el aseguramiento y el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, se contemplan $50.400 millones para salud pública y $12.000 millones para reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención obstétrica en regiones vulnerables.
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El borrador también plantea aumentar los recursos para la Fiscalía, los organismos de control y la Rama Judicial. La Fiscalía recibiría $100.000 millones adicionales para funcionamiento; la Contraloría y la Procuraduría tendrían recursos para modernización tecnológica y seguimiento al gasto público, mientras la Rama Judicial recibiría $100.000 millones para cubrir obligaciones salariales y de personal.
Entre las otras adiciones figuran $200.000 millones para la Registraduría, $150.000 millones para el DANE y $99.100 millones para el sector deporte.