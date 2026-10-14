Comisiones económicas proponen recortar recursos de deuda y destinar más plata a salud y energía

Según el borrador del pliego de modificaciones para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, el monto total se mantiene en $634,95 billones, pero se propone redistribuir $11,679 billones entre distintas entidades y sectores.

Los cambios buscan trasladar recursos del servicio de la deuda y algunos gastos de funcionamiento e inversión hacia subsidios de energía, salud, justicia y otras áreas.

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La principal reducción se concentra en el servicio de la deuda pública, con un recorte propuesto de $8,36 billones.

Según la justificación presupuestal, el ajuste se apoya en la revisión de los vencimientos y en operaciones de manejo de deuda. Esto permitiría liberar recursos sin modificar el monto total del presupuesto.



El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

También se plantean reducciones en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por $505.755 millones; el Congreso, por $200.000 millones; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por $170.000 millones, y la Agencia Nacional de Tierras, por $164.040 millones. A estas cifras se suman otros ajustes en la Aeronáutica Civil y el Departamento Nacional de Planeación.

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Entre los sectores que recibirían más recursos está Minas y Energía, con $3,0018 billones, destinados principalmente a subsidiar las tarifas eléctricas y ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario.

En salud, se propone trasladar $2 billones para garantizar el aseguramiento y el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, se contemplan $50.400 millones para salud pública y $12.000 millones para reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención obstétrica en regiones vulnerables.

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El borrador también plantea aumentar los recursos para la Fiscalía, los organismos de control y la Rama Judicial. La Fiscalía recibiría $100.000 millones adicionales para funcionamiento; la Contraloría y la Procuraduría tendrían recursos para modernización tecnológica y seguimiento al gasto público, mientras la Rama Judicial recibiría $100.000 millones para cubrir obligaciones salariales y de personal.

Entre las otras adiciones figuran $200.000 millones para la Registraduría, $150.000 millones para el DANE y $99.100 millones para el sector deporte.