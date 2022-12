Colombia necesita tributaria de al menos 2% del PIB para 2022: MinHacienda

El Gobierno Nacional anunció oficialmente que necesita una reforma tributaria para reducir el déficit fiscal una vez termine la pandemia.

"Qué implica eso, para el año 2022 y para los años venideros, implica que una vez hayan pasado los efectos de la pandemia, el cumplimiento de las reglas del déficit de la regla fiscal requiere una reforma fiscal de al menos 2% del PIB”, explicó el viceministro general de Hacienda, Juan Pablo Zárate, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Y es que este año el Gobierno tendrá un déficit fiscal del 8.2%, más de cuatro veces por encima de la meta inicial. En 2021 la meta del Gobierno será reducir ese déficit al 5.1% del PIB y para ello tendrá que terminar algunos de los gastos 'extraordinarios' de este año.

Los directivos de Hacienda mencionaron que el país tiene espacio para aumentar los impuestos y también para reducir gastos de funcionamiento por lo que se refieren a una reforma 'fiscal'. Sin embargo, aseguran que no se iniciará la discusión hasta que pase la pandemia y se puedan medir sus efectos por lo que "no hay certeza" de que esté aprobada en 2022.

Vale recordar que el Gobierno obtuvo un permiso especial para suspender las metas de déficit por dos años, pero volverá a la regla fiscal en 2022 lo que implicará reestablecer los límites de gasto permitido.

Por lo pronto, el hueco de este año va a ser financiero con 23 billones de pesos de recursos que se han conseguido en el país (como bonos a los bancos y ahorros del Gobierno) y 109 billones de pesos en nuevas deudas con los mercados locales e internacionales.

