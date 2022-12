Colombianos obtienen crédito de vivienda después de los 30, según centrales de riesgo

Si usted ya llegó o está llegando a los 30 y todavía no tiene casa propia no se preocupe porque no es el único. Solo el 14 % de los créditos de vivienda en Colombia están en manos de gente en ese rango de edad.

En realidad, la mayoría de los colombianos logra concretar la compra de una vivienda después de los 30 años, según información que las centrales de riesgo le entregaron a BLU Radio.

Según Tranunion, los ‘millennials’ de mayor edad, quienes actualmente tienen entre 30 y 39 años, se llevan casi el 40 % de los créditos hipotecarios en Colombia.

"Este grupo tiene el mejor comportamiento cuando uno mira la mora. Es un comportamiento incluso mejor que el de grupos con mayores edades", señaló Virginia Olivella, gerente de investigaciones económicas de Transunion.

Entre las razones para este fenómeno, Olivella mencionó el alcance de cierta estabilidad financiera y emocional en esa etapa de la vida.

La información de DataCrédito apunta a que el 61 % de los créditos de vivienda son otorgados a personas entre los 29 y 45 años, mientras que el 16 % se le otorga a quienes tienen entre 46 y 55 años. Los mayores de 56 tienen apenas el 5% de los créditos para comprar vivienda.

Datacrédito resalta que la mayor parte del crédito hipotecario en el país está concentrado en familias de los estratos 1, 2 y 3.

