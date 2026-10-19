Comer saludable puede costarle a una familia más de $750.000 al mes: ¿alcanza el salario?

Llenar el mercado de la casa implica mucho más que comprar lo necesario para preparar el almuerzo. También hay que pensar en los huevos del desayuno, las frutas para la semana, las verduras, el arroz, la papa, los granos y todos esos alimentos que permiten llevar una alimentación variada. Pero ¿cuánto dinero necesita una familia de cuatro personas para comer saludablemente todos los días? Un estudio de Aliméntate de Región puso esta pregunta sobre la mesa y encontró que el gasto promedio puede llegar a unos $758.000 al mes.

Hacer mercado es una de esas cuentas que las familias deben resolver semana tras semana. La idea es llevar suficientes alimentos para todos, procurar que sean variados y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo para que la plata también alcance para pagar el arriendo, los servicios públicos, el transporte y las demás obligaciones del hogar.

Persona comiendo cereales y frutas. Fotografía de referencia tomada del banco de imágenes gratis Magnific.

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En medio de esa realidad, el estudio de Aliméntate de Región calculó cuánto cuesta acceder a una alimentación saludable. El resultado fue de $6.315 diarios por persona, en promedio. Al llevar esa cifra a una familia de cuatro integrantes, el gasto llega a aproximadamente $25.261 al día y $757.830 durante 30 días, es decir, cerca de $758.000 mensuales.

Pero ¿qué significa alimentarse saludablemente? No se trata de comprar productos costosos, seguir dietas complicadas o llenar el carrito de mercado de alimentos especiales. Se trata de consumir alimentos variados que aporten la energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para crecer, mantenerse sano y realizar las actividades de todos los días.



En esa alimentación pueden incluirse productos habituales en los hogares colombianos, como el arroz y la papa; frutas y verduras; fríjoles y lentejas; huevos, leche y otros alimentos que aportan proteínas y nutrientes. Lo importante es que la alimentación sea variada y suficiente, en lugar de depender siempre de los mismos productos.

Para calcular cuánto cuesta una dieta de este tipo, la investigación tomó como referencia una alimentación de 2.330 kilocalorías diarias por persona e incluyó 11 alimentos de seis grupos. Esto no quiere decir que las familias deban comer exactamente esos productos ni que se trate de un mercado completo para todo el mes. Es una referencia que permite estimar cuánto cuesta acceder a una alimentación saludable.

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El estudio se realizó durante 2025 y tuvo en cuenta los precios recogidos en 662 comercios de cuatro lugares: Ciudad Bolívar y Usaquén, en Bogotá, y Soacha y Zipaquirá, en Cundinamarca. Los resultados mostraron diferencias entre los territorios. En Soacha, el costo diario por persona fue de $5.850; en Ciudad Bolívar, de $6.080; en Zipaquirá, de $6.343, y en Usaquén, de $6.988.

La diferencia entre estos valores muestra que el costo de alimentarse también depende del lugar donde se compran los productos. Sin embargo, más allá de esas variaciones, la pregunta de fondo es cuánto representa este gasto frente al dinero que recibe una familia.

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Para entenderlo, basta con mirar el salario mínimo de 2025, que era de $1.423.500 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. Según el estudio, alimentar a cuatro personas durante un mes con la dieta de referencia podía representar el 53,2 % de ese salario. En otras palabras, más de la mitad de un salario mínimo se destinaba a cubrir ese gasto, antes de pagar cualquier otra cuenta del hogar.

Es importante aclarar que los $758.000 corresponden a una estimación basada en precios de 2025 y no al costo actualizado de hacer mercado en 2026. Tampoco significa que todas las familias gasten exactamente esa cantidad, pues el valor depende de sus hábitos de consumo, el número de integrantes, los lugares donde compran y los alimentos que eligen.

La situación también deja ver una contradicción en la Región Central. Bogotá se abastece de alimentos que llegan de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila, territorios que tienen una importante producción agrícola. De acuerdo con el diagnóstico del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario, el 88 % de los alimentos que abastecen a Bogotá proviene de departamentos de esta región.

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Aun así, producir alimentos no garantiza que todas las personas puedan comprarlos. En Colombia, según el DANE, 12,08 millones de personas vivieron en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave durante 2025. En la Región Central, cerca de 2,3 millones de personas enfrentaron esta situación, entre ellas 808.000 en Bogotá y 497.000 en Cundinamarca.

Detrás de estas cifras hay dificultades para conseguir alimentos suficientes y de buena calidad por falta de dinero u otros recursos. A esto se suman los costos que deben asumir los campesinos para cultivar, cosechar y transportar sus productos, así como las dificultades para llegar a los mercados y las pérdidas de alimentos durante el recorrido.

Filete de pollo cubierto con sésamo blanco, guisantes, tomates, brócoli y calabaza. Foto de referencia tomada del banco de imágenes gratis Magnific.

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Frente a este panorama, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la RAP-E Región Central trabajan conjuntamente en el convenio Aliméntate de Región. La iniciativa busca mejorar la conexión entre el campo y las ciudades, reducir las pérdidas de alimentos y planear el abastecimiento teniendo en cuenta tanto lo que producen los agricultores como las necesidades y la capacidad de compra de los hogares.

El reto no consiste solamente en garantizar que haya alimentos disponibles. También es necesario que lleguen a los mercados en buenas condiciones, que los productores reciban ingresos justos y que las familias tengan la posibilidad de comprarlos.