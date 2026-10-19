Conozca el resultado del sorteo de Caribeña Día hoy lunes 19 de octubre de 2026

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar tradicionales del país y se mantiene entre los más consultados por los apostadores. Sus sorteos periódicos y la publicación de los resultados a través de canales autorizados permiten a los participantes verificar sus números después de cada jornada.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 19 de octubre de 2026 es el 2945 - 9.

Número ganador: 2945

Dos últimas cifras: 45

Tres últimas cifras: 945

Quinta balota: 9

Los apostadores pueden comparar las cifras de sus tiquetes con los números oficiales y consultar con su vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales se publican poco después de la celebración del juego, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Consultar las cifras oficiales permite a los participantes verificar sus apuestas y determinar si cumplen las condiciones para reclamar un premio.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

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Entre las principales opciones se encuentran:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: exige acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Estas modalidades ofrecen distintas posibilidades de acierto y premios, según las condiciones establecidas para cada tipo de apuesta.

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¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El chance Caribeña Día permite participar con diferentes montos, de acuerdo con la información suministrada:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos valores permiten ajustar el monto de la jugada al presupuesto de cada participante. Se recomienda verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado antes de apostar.

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¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar los documentos requeridos y cumplir con las condiciones establecidas según el monto obtenido.

Documentos básicos

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Los requisitos generales incluyen:

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

La documentación adicional depende del monto ganado:

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Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado.

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado. Premios mayores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, se aconseja consultar con el operador las condiciones y los documentos exigidos para reclamar cada premio.

Caribeña Día continúa entre las opciones de chance consultadas por los colombianos gracias a sus modalidades de apuesta y sus sorteos regulares. Los participantes pueden revisar los resultados oficiales después de las 2:30 p. m. y comprobar si sus números coinciden con los del sorteo.