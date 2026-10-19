Resultado del último sorteo de Dorado Tarde hoy lunes 19 de octubre de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene entre los sorteos populares en Colombia gracias a su cobertura nacional y a la posibilidad de consultar los resultados oficiales después de cada jornada. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comprobar si acertaron las cifras ganadoras.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 19 de octubre de 2026 es el 7493 - 9.

Número ganador: 7493

Dos últimas cifras: 93

Tres últimas cifras: 493

Quinta balota: 9

Los apostadores pueden comparar sus números con el resultado oficial y acudir a un punto de venta autorizado para verificar si su tiquete tiene derecho a un premio.

Publicidad

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Publicidad

Los domingos y días festivos no se realizan sorteos, por lo que es importante tener en cuenta el calendario al consultar los resultados.

Plan de premios del chance Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos de Dorado Tarde es su plan de premios, que contempla diferentes modalidades de acierto. El valor de la ganancia depende del tipo de apuesta, la cantidad de cifras acertadas y el monto jugado.

Publicidad

Por cada peso apostado, los pagos establecidos son los siguientes:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Estas modalidades permiten obtener premios por diferentes tipos de acierto, de acuerdo con las condiciones de cada apuesta.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de Dorado Tarde?

Para cobrar un premio de Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los requisitos establecidos por Paga Todo.

Los documentos y condiciones generales incluyen:

Publicidad

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento solicitado para el trámite.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración o inconsistencia puede dificultar la validación y afectar el pago del premio.

Antes de iniciar el proceso de cobro, se recomienda verificar las condiciones vigentes en los canales oficiales de Paga Todo.

Publicidad

Los resultados de Dorado Tarde pueden consultarse después de cada sorteo. Los participantes deben comprobar sus cifras con la información oficial y conservar el tiquete para realizar cualquier reclamación correspondiente.