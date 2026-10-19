Resultado del último sorteo de Super Astro Sol hoy lunes 19 de octubre de 2026

El Super Astro Sol se mantiene entre las modalidades de juego más consultadas en Colombia gracias a su dinámica, que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco. Esta mecánica permite a los participantes elegir diferentes combinaciones para cada sorteo.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 19 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 19 de octubre de 2026 se conocerá una vez se publique el resultado oficial del sorteo.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Signo zodiacal: resultado en breve.

La organización recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación en caso de obtener un premio.



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada mediante los canales autorizados y los puntos de venta.

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Los participantes pueden consultar las cifras y el signo ganador para comprobar si su apuesta coincide con la combinación anunciada.

¿Cómo jugar a Super Astro Sol?

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Para participar en Super Astro Sol, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio depende de acertar la combinación establecida en el sorteo, de acuerdo con las condiciones de cada modalidad.

El proceso para realizar una apuesta incluye los siguientes pasos:

Elegir un número: seleccionar una combinación entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Seleccionar la opción Todos los signos: esta alternativa permite jugar el mismo número sin elegir un signo específico, según las condiciones del juego. Registrar varias apuestas: es posible incluir hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Estas opciones ofrecen flexibilidad para escoger distintas combinaciones en una misma jornada.

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¿Dónde jugar Super Astro Sol?

Super Astro Sol está disponible en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Los participantes pueden acercarse a estos establecimientos para registrar sus apuestas y obtener el tiquete correspondiente al sorteo oficial.

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Se recomienda realizar las jugadas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol?

Los valores de apuesta informados para Super Astro Sol son los siguientes:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Los participantes deben verificar las condiciones vigentes con el operador antes de realizar su jugada.

¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Sol?

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Las personas que obtengan un premio deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora. Los requisitos adicionales dependen del monto ganado.

Documentos básicos

Para iniciar el proceso de cobro, se solicitan los siguientes documentos:

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Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación básica y una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Antes de reclamar, se recomienda confirmar con el operador los requisitos actualizados y el procedimiento correspondiente a cada categoría de premio.

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Super Astro Sol continúa entre los juegos de azar consultados en Colombia por su combinación de números y signos zodiacales. Los participantes pueden revisar los resultados oficiales después de las 4:00 p. m. y verificar si acertaron la combinación de su tiquete.