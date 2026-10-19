Resultado del sorteo de Sinuano Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026: número ganador

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde este juego tiene una amplia presencia.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 19 de octubre de 2026 se publicará una vez se conozca el resultado oficial del sorteo.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

Los participantes pueden comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado oficial y consultar con su vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso del sorteo.

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Los apostadores deben revisar los canales autorizados para conocer los números ganadores y comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado publicado.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

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Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad tiene condiciones específicas, por lo que se recomienda consultar el reglamento vigente antes de realizar una apuesta.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

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Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, los ganadores deben presentar los documentos básicos exigidos para validar el tiquete y realizar el trámite correspondiente.

Documentos básicos para reclamar cualquier premio

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Entre los documentos requeridos se encuentran:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

La documentación adicional se determina de acuerdo con el monto ganado:

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Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos.

se deben presentar los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar y entregar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar y entregar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación básica y una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar con el operador autorizado los requisitos vigentes para el cobro.

Sinuano Día continúa como una de las alternativas de chance más consultadas en la región Caribe. Sus sorteos diarios permiten a los participantes comprobar sus apuestas y conocer los resultados oficiales para determinar si tienen derecho a reclamar un premio.