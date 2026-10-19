Resultado sorteo de Paisita Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026: consulte el número ganador

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con numerosos participantes en Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite seguir en vivo el anuncio del resultado oficial.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 19 de octubre de 2026 se conocerá una vez se publique el resultado oficial del sorteo.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

Los apostadores deben comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado oficial y consultar en un punto de venta autorizado para verificar si obtuvieron algún premio.



Desde 2025, el juego permite agregar una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar el premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para esta modalidad.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo, respetando el orden de las cuatro cifras, de izquierda a derecha.

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¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:

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De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y días festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de la realización del sorteo a través de los canales autorizados. Además, los interesados pueden seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Paisita Día cuenta con varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene condiciones de pago específicas, por lo que se recomienda consultar las reglas vigentes antes de realizar una apuesta.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. El ganador debe presentar la documentación exigida por el operador autorizado.

Documentos básicos

Para iniciar el trámite, se requiere:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio

De acuerdo con la información suministrada, la documentación se distribuye de la siguiente manera:

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Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

además de los documentos básicos, se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar, es importante verificar con el operador las condiciones vigentes y los documentos necesarios para cada rango de premio.

Paisita Día mantiene su popularidad entre los apostadores gracias a sus sorteos diarios y sus distintas modalidades de juego. Los participantes pueden consultar los resultados oficiales, comprobar sus números y conocer los requisitos para reclamar un premio en caso de acertar.