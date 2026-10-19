Resultado del sorteo de Chontico Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026: número ganador

El chance Chontico Día continúa entre los sorteos más populares del Valle del Cauca y figura entre las opciones consultadas diariamente por miles de apostadores en Colombia. Sus diferentes modalidades de juego permiten participar con apuestas de una, dos, tres o cuatro cifras.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 19 de octubre de 2026

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El número ganador del sorteo de Chontico Día de este lunes 19 de octubre de 2026 estará disponible cuando se publique el resultado oficial.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

Los participantes pueden comparar el resultado con los números de sus tiquetes y consultar con su vendedor autorizado para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora mediante los canales autorizados y los puntos de venta.

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Además, el sorteo se transmite en vivo, una alternativa para quienes prefieren seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

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Chontico Día ofrece distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras elegidas y el orden en el que deben coincidir con el resultado.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: requiere acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

requiere acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: permite acertar las tres cifras en cualquier orden.

permite acertar las tres cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

consiste en acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene condiciones de pago y probabilidades de acierto diferentes, por lo que es importante consultar las reglas vigentes antes de realizar una apuesta.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

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El valor de las apuestas de Chontico Día contempla diferentes presupuestos. Según la información suministrada, los montos son:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Los valores y las condiciones aplicables deben verificarse con los operadores autorizados.

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Requisitos para reclamar un premio de Chontico Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar los documentos exigidos, cuyo alcance depende del monto obtenido.

Documentos básicos

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Entre los requisitos generales se encuentran:

El tiquete original, en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible del documento de identidad.

Documentación según el valor del premio

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De acuerdo con la información proporcionada, los requisitos adicionales se distribuyen de la siguiente manera:

Premios menores a 48 UVT: se solicitan los documentos básicos.

se solicitan los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exige también una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar con el operador las condiciones vigentes y los documentos necesarios para cada rango de premio.

Gracias a sus sorteos diarios y a sus diferentes modalidades de apuesta, Chontico Día mantiene una presencia destacada entre los juegos de azar consultados en Colombia. Los participantes pueden revisar los resultados oficiales después de la 1:00 p. m. y verificar si sus números coinciden con los del sorteo.