Comerciantes piden a mandatarios locales reconsiderar medida de toque de queda

Culminó en la Vicepresidencia un encuentro del sector comercio con el Gobierno Nacional. Participaron gremios como la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Fenalco, Federación Nacional de Comerciantes, el Grupo Éxito y Homecenter, con el fin de evaluar medidas que mitiguen el impacto de esta fase de contención del coronavirus en el país.

Los comerciantes rechazaron de frente la medida de varios mandatarios locales, que han decretado el toque de queda. Aseguran que afecta el comercio y el abastecimiento de varias ciudades.

Además, afirman que los negocios tienen que seguir funcionando, porque resultaría peor que, a causa del pánico o de medidas inoportunas, millones de trabajadores se vean afectados y los colombianos no tengan acceso a insumos necesarios.

"Hago un llamado a las autoridades locales para que ni siquiera hablen de toque de queda, sino de restricción en la movilidad, cuando haya lugar a tomar esa medida. Si es que llegamos a tomarla, que realmente se pueda mantener una muy buena cantidad de personas haciendo las cosas que la sociedad necesita, que las vamos a seguir necesitando", indicó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

También hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para que permitan que el comercio funcione, asegurando que hay más de 10 millones de personas empleadas que deben continuar en sus labores.

Indicó que les preocupan las medidas desordenadas "que impidan el trabajo".

"Olvidarnos de que las fábricas tienen que seguir funcionando, olvidarnos de que los almacenes tienen que seguir funcionando, no es sabio, no es correcto porque tenemos que efectivamente mantener el abastecimiento de alimentos, de elementos de aseo, de medicina y de muchas otras cosas", aseguró Mac Master.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, hizo un llamado a que se reconsideren los toques de queda.

Indicó que desde el comercio se comprometen con habilitar un espacio para que el aforo en los establecimientos sea moderado, e hicieron el llamado para que solo vaya una persona por familia a los comercios, así como la compra moderada en el número de ítems.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó la medida de toque de queda como extrema y dijo que el país no se puede paralizar.

“Hay mucha gente apostándole a medidas extremas que no son necesarias, no es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo ni cerrar todo el transporte terrestre dentro del país, ni cerrar todo el país. Porque si cerráramos todo el país entraríamos en una situación de crisis, que lo que tenemos que hacer es evitarla, no estarla invitando”, manifestó la vicepresidenta.