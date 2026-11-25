Apenas una de cada cuatro personas en edad de retiro en Colombia recibía una pensión contributiva, según un diagnóstico histórico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque el dato no refleja la cobertura total de 2026, expone las dificultades estructurales de protección económica en un país que avanza hacia un acelerado envejecimiento poblacional.

De acuerdo con proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2036 Colombia tendrá más habitantes mayores de 60 años que menores de 15. Este cambio demográfico obliga a replantear la planificación de la segunda mitad de la vida mucho antes de alcanzar la edad de jubilación.

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Para Catalina Santana, cofundadora de la organización 101ideas y especialista en longevidad, el reto no se limita al ahorro financiero, sino a construir condiciones que permitan sostener la autonomía, el bienestar y la participación activa durante más décadas.

Imagen de refrencia Copilot

¿Cuáles son las cinco decisiones clave para planificar una vida más larga?

Ante el riesgo de llegar a los 60 años sin ingresos suficientes para cubrir los gastos cotidianos, Santana plantea cinco acciones concretas para preparar el retiro desde el ámbito económico, laboral y personal:



Calcular el presupuesto real para la vejez: revisar ingresos actuales, historial de cotizaciones, deudas y gastos que persistirán o aumentarán en el retiro, como alimentación, vivienda, servicios públicos, salud, transporte y cuidados, además de verificar los mecanismos estatales de protección disponibles si no se cumplen los requisitos para una pensión contributiva.

revisar ingresos actuales, historial de cotizaciones, deudas y gastos que persistirán o aumentarán en el retiro, como alimentación, vivienda, servicios públicos, salud, transporte y cuidados, además de verificar los mecanismos estatales de protección disponibles si no se cumplen los requisitos para una pensión contributiva. Actualizar habilidades antes de jubilarse: apostar por la formación continua y el aprendizaje de herramientas digitales para adaptarse a los cambios tecnológicos y ampliar las opciones de empleo o emprendimiento en distintas etapas de la vida.

apostar por la formación continua y el aprendizaje de herramientas digitales para adaptarse a los cambios tecnológicos y ampliar las opciones de empleo o emprendimiento en distintas etapas de la vida. Construir alternativas de participación económica: explorar modalidades como la consultoría, la mentoría o proyectos propios que aprovechen la experiencia acumulada, entendidas como una elección voluntaria y no como un sustituto de la seguridad social.

explorar modalidades como la consultoría, la mentoría o proyectos propios que aprovechen la experiencia acumulada, entendidas como una elección voluntaria y no como un sustituto de la seguridad social. Fortalecer la salud y las redes de apoyo: consolidar vínculos familiares, amistades, participación comunitaria y acceso oportuno a servicios de cuidado para preservar la independencia física y emocional.

consolidar vínculos familiares, amistades, participación comunitaria y acceso oportuno a servicios de cuidado para preservar la independencia física y emocional. Superar las barreras por edad en el trabajo: combatir los prejuicios asociados al edadismo mediante la actualización profesional y la promoción de entornos laborales inclusivos para mayores de 50 años.

¿Por qué la inclusión laboral de mayores de 50 años cobra relevancia en Colombia?

A pesar de contar con trayectoria y conocimiento, quienes superan los 50 años suelen enfrentar obstáculos para permanecer o reincorporarse al mercado laboral formal. Desde 101ideas, iniciativa que ha capacitado en herramientas digitales a 1.800 personas mayores y sensibilizado a más de 71.000 ciudadanos y familias, se promueve la colaboración intergeneracional para aprovechar lo que denominan el "dividendo de la longevidad".



Según señala Santana, entender que la edad habilita en lugar de limitar resulta clave para que el retiro deje de verse únicamente como una fecha de salida laboral y se aborde de forma diferenciada, reconociendo tanto a quienes requieren descanso y protección social como a quienes desean seguir estudiando, emprendiendo o trabajando.