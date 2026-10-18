Comprar vivienda en Colombia ahora será más sencillo por nueva ley: créditos los darán más fácil

Comprar vivienda es uno de los principales retos para muchos colombianos, debido a los altos costos de los inmuebles y las dificultades para acceder a créditos que permitan financiar la adquisición de una propiedad.

Ante este panorama, el Congreso aprobó un proyecto de ley que, tras recibir sanción presidencial, busca facilitar la compra de vivienda en Colombia para los connacionales que residen en el exterior.

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La iniciativa, impulsada por el Partido MIRA y denominada ‘Mi Casa en Colombia’, establece mecanismos para que los colombianos que viven fuera del país puedan acceder a vivienda propia mediante alternativas como los créditos hipotecarios y el leasing habitacional, a través de la modalidad de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Las medidas están dirigidas exclusivamente a los colombianos residentes en el exterior. El objetivo es que puedan adquirir un inmueble para sus familias o contar con una vivienda propia a la que regresar cuando decidan volver al país.



Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué beneficios tienen los colombianos en el exterior para comprar casa?

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Uno de los principales mecanismos previstos es el acceso a financiación a través del Fondo Nacional del Ahorro. Los interesados podrán evaluar opciones de crédito de vivienda o leasing habitacional, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada alternativa.

La ley también contempla que los inmuebles puedan destinarse al bienestar de los familiares que permanecen en Colombia o convertirse en la vivienda propia de quienes planean regresar al país.

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Otro de los cambios es la creación de un canal exclusivo de atención y asesoría para los colombianos en el exterior. La medida busca facilitar la orientación sobre los trámites, sin que los interesados deban desplazarse hasta Colombia para recibir información.

¿Quiénes tendrán atención prioritaria para comprar vivienda?

La iniciativa contempla facilidades y atención prioritaria para determinados grupos de población. Entre ellos se encuentran las mujeres cabeza de hogar, las familias con personas con discapacidad y los colombianos que tengan estatus de refugiados o asilados.

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Además, se prevé realizar ferias de servicios y jornadas informativas en consulados para explicar los requisitos y las alternativas disponibles. Estas actividades buscan acercar la información a los connacionales y facilitar que conozcan las opciones para financiar una vivienda.

Los colombianos que viven fuera del país también podrán acudir a los canales de atención que habilite el Fondo Nacional del Ahorro y consultar las condiciones para acceder a sus productos de financiación.