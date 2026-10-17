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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado de Baloto y Revancha del sábado 17 de octubre de 2026

Resultado de Baloto y Revancha del sábado 17 de octubre de 2026

Consulte los números ganadores y el plan de premios del sorteo 2.723 de Baloto y Revancha del sábado 17 de octubre de 2026. Conozca los nuevos acumulados.

Baloto y Revancha
Baloto y Revancha.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Baloto, el juego de azar más popular de Colombia realizó su sorteo número 2.723 este sábado 17 de octubre de 2026. A continuación, le presentamos las combinaciones ganadoras, los acumulados para el próximo juego y la distribución de ganadores en todo el país.

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Resultado de Baloto (Sorteo 2.723)

Los números ganadores del sorteo principal de Baloto jugados el 17 de octubre son:

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Resultados Extra de Colombia del 17 de octubre de 2026: números ganadores y premios secos

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Resultado Lotería del Cauca HOY: número ganador mayor y secos del sabádo 17 de octubre

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  • Números principales: 09 - 12 - 06 - 29 - 26
  • Superbalota: 09

Resultado de Revancha (Sorteo 2.723)

Para quienes jugaron la oportunidad de Revancha, los números ganadores de esta fecha corresponden a:

  • Números principales: 32 - 31 - 13 - 35 - 40
  • Superbalota: 08

¿Cuándo vuelve a jugar Baloto y Revancha?

El próximo sorteo se llevará a cabo el lunes 19 de octubre de 2026. Los colombianos podrán participar por un gran acumulado combinado de más de $18.800 millones de pesos entre ambas modalidades.

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