Conocido banco también redujo tasas de interés para comprar casa; aplica para VIS y No VIS

En respuesta a los demás bancos, Scotiabank Colpatria anunció una reducción en sus tasas de interés para créditos de vivienda. A partir del 1 de agosto, la entidad ofrecerá una tasa de interés desde el 9.99% Efectivo Anual (E.A.) para proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).

Carlos Zavala, vicepresidente de Banca Retail de Scotiabank Colpatria, destacó: "La reducción de las tasas de interés para créditos de vivienda no es solo una medida financiera, es una extensión de nuestro compromiso con el bienestar de nuestros clientes. En Scotiabank Colpatria estamos empeñados en hacer que el sueño de tener vivienda propia sea más alcanzable para todos”.

La iniciativa de Colpatria no se limita a la vivienda VIS. Para aquellos interesados en adquirir viviendas que no pertenecen al segmento de interés social (No VIS), el banco también ha reducido en más de 4 puntos porcentuales sus tasas de interés, ofreciendo una tasa desde 10.99% E.A.

El anuncio de Colpatria se produce en un contexto donde otras entidades bancarias también han tomado medidas similares para incentivar la compra de vivienda. Entre ellas, el Banco de Occidente ofrece una tasa desde el 9.5% E.A., Bancolombia ha reducido su tasa de crédito de vivienda y leasing habitacional a 10% E.A. para proyectos financiados por la entidad, entre otros.

Más beneficios del banco para comprar casa

El anuncio coincide con la primera edición de la Feria Nacional de Vivienda organizada por el banco, que se llevará a cabo del 1 al 31 de agosto. Durante este evento, los clientes podrán acercarse a las sucursales nivel nacional para conocer los beneficios adicionales para la adquisición de créditos, que incluyen descuentos de hasta el 100% en los cobros por avalúo y estudio de títulos, además de tasas de interés altamente competitivas.

Además, Colpatria participará en el Gran Salón Inmobiliario, que se celebrará del 8 al 11 de agosto en Corferias, Bogotá. Este evento reunirá a cientos de constructoras y proyectos de vivienda, ofreciendo una variada oferta de productos y servicios para la financiación de vivienda nueva o usada.

Entre los otros bancos que han tomado la misma decisión de reducir tasas, Davivienda también ha ajustado, ofreciendo desde el 16 de julio una tasa de 10% E.A. para leasing habitacional en proyectos financiados por el banco. Banco Caja Social y BBVA Colombia también se han sumado a estas iniciativas con reducciones en sus tasas para diferentes tipos de proyectos de vivienda.