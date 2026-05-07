Consejo de Estado estudiará solicitud que pide suspender decreto transitorio del salario mínimo

Blu Radio conoció en primicia un auto de 18 páginas con el que el Consejo de Estado adoptó varias decisiones que tienen que ver con el estudio del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para este 2026. En primer lugar, el alto tribunal acumuló al menos 13 demandas y reconoció como coadyuvantes a varios interesados en el proceso, entre ellos, la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, en el auto que conoció este medio y que tiene 15 puntos clave dentro del trámite sobre el estudio de la legalidad del decreto del salario mínimo, está una solicitud que viene por parte de Andrés Afanador Villamizar, quien pidió al Consejo de Estado suspender el decreto transitorio derivado de la suspensión del primero y para el cual el alto tribunal dio un término de 8 días porque para él ese decreto “constituye una flagrante reproducción material del 1469 de 2025, precisamente suspendido por el alto tribunal y con ello se configura un fraude a la resolución judicial”.

Sobre este punto, el Consejo de Estado decidió correr traslado, es decir, comunicarle al Gobierno, concretamente a los ministerios de Hacienda y de Trabajo, esa solicitud de suspensión provisional del decreto transitorio que fijó el salario mínimo para 2026 para que alleguen su respuesta.

Incluso el alto tribunal determinó dar apertura a un segundo cuaderno de medidas cautelares para agilizar el estudio de las nuevas solicitudes que reposan sobre el expediente del salario mínimo. “Dada la naturaleza apremiante de este tipo de requerimientos, se impone que sean decididos de la manera más expedita posible”, se lee en el documento.



El decreto de diciembre fue suspendido provisionalmente en febrero con una orden al Gobierno nacional de que en 8 días expidiera un nuevo decreto del salario mínimo, teniendo en cuenta los parámetros fijados en la ley. Ese decreto transitorio es el que están pidiendo suspender también, y aunque el alto tribunal aún no se pronuncia de fondo, esto sí abre la puerta para que la alta corte evalúe si suspende o no el decreto 0159 de 2026.