Gobierno y BanRep ceden: no subirán las tasas, pero tampoco el salario mínimo

El Gobierno de Colombia y el Banco de la República sellaron una tregua tras un mes de polémicas y peleas en torno a las tasas de interés, que no subirán en esta oportunidad pese a las 'visiones diversas' en la junta y, asimismo, el Gobierno desiste -de momento- de su interés por subir el salario mínimo.

Hace un mes la decisión de subir 100 puntos básicos en la tasa de interés ocasionó que el Gobierno se saliera de la junta directiva y acusara a la mayoría de esa junta de querer estrangular la economía. De hecho, el Gobierno coqueteó con la idea de no asistir a la reunión (algo que hubiera bloqueado la toma de decisiones).

Sin embargo, todas las partes cedieron. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, asistió a la reunión y no votó por reducir las tasas de interés (como quiere el Gobierno) sino por mantenerlas para priorizar la búsqueda de acuerdos. Por su parte, la mayoría de miembros de la junta cedieron en su postura de incrementar las tasas y votaron por mantenerlas. Como resultado se dio una decisión unánime, algo que no se había visto en los últimos meses.

"Yo diría que hay un acuerdo básico, y es oírnos, y es respetar y reconocer las diferencias. Creo que en eso hubo un gran consenso hoy. No estamos de acuerdo con la misma visión económica, sobre las perspectivas o sobre la manera de enfrentarlas, pero podemos conversar, podemos buscar salidas como la que se dio en el día de hoy. Las diferencias pueden persistir hacia adelante y podría tomarse decisiones en una u otra dirección, dependiendo de lo que, a juicio de cada uno de los miembros de la junta y de los distintos grupos que la conforman, pueda diagnosticarse dentro de 2 meses", dijo el gerente del banco, Leonardo Villar.



Ávila también destacó el tono cordial de la reunión y aseguró que, aunque hay diferencias sobre la ruta que deberían tomar las tasas de interés, existe la voluntad de sentarse a discutir.

El Gobierno también puso en el congelador la posibilidad de subir el salario mínimo.

"Esta es una preocupación que ha mantenido el Gobierno en el sentido de que los impactos que puedan producirse como resultado de los incrementos en la tasa de interés, que en nuestra opinión van a tener efectos inflacionarios y contractivos de la economía. En algún momento, si llegara a ser necesario, revisaríamos el tema del salario mínimo. Creemos que, por ahora, el tema queda suspendido en la medida en que se ha tomado una decisión que permite revisar las tendencias actuales del comportamiento del ingreso real de los trabajadores", explicó Ávila.

Con el incremento del salario mínimo para el 2026 esta es la lista de pensionados que recibe aumento en su mesada Foto: ImageFx

Publicidad

¿Qué va a pasar a futuro con las tasas de interés en Colombia?

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, asegura que no hay un acuerdo claro hacia adelante sobre qué va a pasar con las tasas de interés y se refirió a la decisión de hoy como una 'pausa'.

En las anteriores juntas directivas una mayoría de directores habían asegurado que el país necesitaba un 'ciclo de incrementos' para controlar la inflación.

Según Villar, hoy las tasas de interés ya están en niveles elevados y son contractivas.

Publicidad

La siguiente decisión de tasas de interés se conocerá a finales de junio, momento en el que habrá terminado la carrera por la presidencia.