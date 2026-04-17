Admiten demanda contra norma que exige presencia de minHacienda en junta del Banco de la República

La demanda interpuesta por el abogado Daniel Felipe Useche cuestiona la validez de la disposición que exige la presencia del ministro de Hacienda para que la Junta Directiva del emisor pueda sesionar, deliberar y tomar decisiones.

En concreto, la demanda pide anular la frase que establece que uno de los miembros presentes debe ser el jefe de la cartera de Hacienda, quien además preside la Junta.

“La norma demandada convierte dicho deber funcional en un requisito de validez de las decisiones de la Junta Directiva al requerir la presencia del ministro de Hacienda para conformar el quórum para sesionar, deliberar y decidir. Así, le otorga al ministro (y por extensión al Gobierno nacional) un poder de veto respecto de las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República que impide, de facto, a sus miembros ejercer el mandato de representar el interés de la Nación”, dice la demanda.

El documento advierte, además, que esta situación podría permitir bloquear decisiones clave, como la fijación de tasas de interés, afectando la independencia de la política monetaria y subordinando al banco central a la voluntad del Ejecutivo.



El Consejo de Estado ordenó notificar al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y al gerente del Banco de la República, así como correr traslado de la demanda por 30 días para que las partes respondan, soliciten pruebas y presenten sus argumentos.