“El agua se ha convertido en un botín de guerra para los corruptos”: Corte Constitucional

En medio de la jornada de Diálogo Constitucional sobre el derecho al agua, que se está llevando a cabo en el departamento de Santander, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses lanzó duras críticas sobre la gestión de las instituciones con la potabilidad del agua, especialmente en la crisis que se vive en La Guajira.

“Nos indigna La Guajira, y lo digo sin matices. Es una vergüenza nacional que, en pleno siglo XXI, la falta de agua potable sea la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de nuestros hermanos Wayúu”. Meneses se refirió a la pérdida de los carrotanques y de los jagüeyes en La Guajira —las lagunas artificiales que han sido históricamente una fuente vital de agua para los pueblos indígenas— y los calificó como “un atentado directo contra la esencia misma de nuestra Constitución”.

La Presidenta de la Corte se refirió al escándalo por la compra de carrotanques en La Guajira, en el que el dia de ayer, 16 de abril, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, por su presunta participación en el contrato para suministrar 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas en ese departamento.

Meneses también se refirió a la necesidad de trabajar en una justicia menos centralizada, pues, según su discurso, las leyes y la justicia han avanzado mucho en el papel y en la capital, pero poco en los acueductos y en las regiones. “No podemos seguir hablando de progreso o de desarrollo económico en los foros internacionales cuando en nuestra propia casa, privilegiada por la naturaleza, el agua se ha convertido en un botín de guerra para los corruptos”, agregó Meneses.



Todo esto se da en el marco del proyecto Diálogos Constitucionales, que en este año será el tercer encuentro, con el que la corte pretende acercar la jurisprudencia a la ciudadanía y la academia, promoviendo reflexiones en torno a la defensa de derechos, en este caso sobre el derecho autónomo al agua.