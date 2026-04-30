"Este es el Gobierno más corrupto de la historia": Paloma Valencia desde Villavicencio

En su reciente visita a la capital del Meta, la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, arremetió contra el Gobierno Nacional y el sistema de justicia transicional, calificando el panorama político del país como “una vergüenza” institucional.

Valencia inició su intervención cuestionando la reciente declaración de Simón Trinidad como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Es la cereza del pastel de un tribunal que busca decirnos que quienes dinamitaron pueblos y secuestraron ahora resultan ser víctimas. Dicen que lo quieren traer porque él tiene las claves de las cuentas en Suiza donde están los millones que las Farc le arrancaron a los colombianos”, afirmó Valencia.

La senadora también se refirió a las presuntas vinculaciones del Gobierno con la estructura de alias 'Papá Pitufo'. Denunció reuniones irregulares entre funcionarios de la UIAF, la Dirección Nacional de Inteligencia y abogados de estructuras criminales.



“Estamos viendo beneficios ofrecidos por quienes ni siquiera son Fiscalía. Falta que aclaren el supuesto aporte de 500 millones de pesos; si dicen que hay un video donde devuelven la plata, que lo muestren o es que se quedaron con ella”, cuestionó.

Además, se refirió a la cuenta que abrió el presidente Gustavo Petro para financiar, a través de donaciones ciudadanas, una eventual constituyente. “Petro está desesperado por plata, ya no ve de dónde sacar más; emergencias económicas cuando hay tragedias y cuando no las hay; adelanta los impuestos; nos viene endeudando con las tasas de usura más grandes que haya pagado la nación y ahora decide abrir una cuenta para que todo el mundo deposite. Cuando llegue la plata de ‘Papá Pitufo’, la plata del ELN, la de las Farc, la platica del autodenominado Ejército Gaitanista, van a decir que no sabían, pero hay que decirlo claramente: esta cuenta sí la creó Petro”, dijo Valencia.



Corrupción en la UNGRD y reforma pensional

Uno de los puntos más álgidos de su declaración en el Llano fue el manejo de los recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Valencia calificó como “espantoso” que el dinero destinado al agua de La Guajira terminara, presuntamente, en maletines para comprar votos en el Congreso a favor de la reforma pensional.

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Paloma Valencia rechazó también que Interpol no emitiera una nueva circular roja contra Carlos Ramón González, quien es señalado de presuntamente hacer parte del entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los escándalos recientes que ha sacudido al país.

Finalmente, la precandidata denunció trabas en la Fiscalía para aceptar preacuerdos con testigos clave como Olmedo López. “Están embolatando el proceso. Alguien quiere confesar y mostrar pruebas de la participación de todos, pero no lo dejan. Este se ha convertido en el gobierno más corrupto de la historia de Colombia”, concluyó.