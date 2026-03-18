Crisis energética: gremios advierten sobre deuda de $9,2 billones y posible apagón sistémico

En el marco del congreso de Andesco en Cartagena, los principales gremios del sector energético y de gas natural en Colombia, representados por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Naturgas, han manifestado una profunda preocupación por la estabilidad del sistema.

Según José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, el sector enfrenta una deuda acumulada por parte del Gobierno que supera los 9,2 billones de pesos, lo que genera un riesgo inminente en la prestación de los servicios públicos.



La composición de una deuda millonaria

De la cifra total de 9,2 billones de pesos, 1,1 billones corresponden a subsidios del sector de gas, mientras que los restantes 8,1 billones pertenecen al sector eléctrico. Manzur desglosó esta deuda eléctrica en cuatro componentes críticos: 2,4 billones en subsidios ya entregados a usuarios pero no reembolsados por el Estado; 2,2 billones derivados de la "opción tarifaria" implementada desde la pandemia; 1,4 billones de deudas de entidades oficiales; y 2,1 billones adicionales por la intervención de la empresa Aire.

Energía Foto: AFP

Esta situación ha sido calificada como un estrés financiero causado por el mismo Estado, que pone en riesgo la liquidez y viabilidad de las comercializadoras.



La "tormenta perfecta": Regulación y costos al alza

A la falta de pago se suman decisiones regulatorias y tributarias, como un decreto del Ministerio de Hacienda que incrementa la retención en la fuente a empresas que actualmente no presentan utilidades, y una propuesta de la CREC que busca reducir en casi una tercera parte los ingresos de los comercializadores

Además, el incremento del salario mínimo y nuevas condiciones en convenciones colectivas de trabajo presionan los costos operativos en un momento de nula liquidez.



Déficit de energía y la amenaza del fenómeno del Niño

Más allá de lo financiero, existe un riesgo físico de apagón. Según datos de XM, el balance entre la oferta de energía en firme y la demanda proyectada muestra un déficit del 2% para este año y del 3,7% para el próximo.



Este margen tan estrecho deja al país vulnerable ante el fenómeno del Niño, que tiene un 70% de probabilidad de ocurrencia en el segundo semestre del año. La falta de entrada de nuevos proyectos de generación debido a retrasos en licencias y consultas previas, sumada a la necesidad de importar gas a precios internacionales elevados por el conflicto en Medio Oriente, sitúa al sistema "a ras".



Impacto social: Facturas podrían subir un 140%

La falta de financiación de los subsidios por parte del Estado podría tener consecuencias devastadoras para los sectores más pobres. Manzur advirtió que, en regiones vulnerables como el Chocó, donde predominan los estratos 1, 2 y 3, si las empresas no pueden seguir financiando los subsidios con sus propios recursos, los usuarios podrían ver un incremento de hasta el 140% en el valor de sus facturas.

Aunque las tarifas bajaron un 10% en promedio en 2025 frente a una inflación superior al 5%, estos "nubarrones" financieros y climáticos amenazan con revertir cualquier beneficio para el ciudadano.

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