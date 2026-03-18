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Blu Radio  / Economía  / Crisis energética: gremios advierten sobre deuda de $9,2 billones y posible apagón sistémico

Crisis energética: gremios advierten sobre deuda de $9,2 billones y posible apagón sistémico

Según José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, el sector enfrenta una deuda acumulada por parte del Gobierno que supera los 9,2 billones de pesos, lo que genera un riesgo inminente en la prestación de los servicios públicos.

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