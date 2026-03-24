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Blu Radio  / Economía  / ¿Cuotas de administración subieron más del 23 %? Esto debe hacer si no está de acuerdo

¿Cuotas de administración subieron más del 23 %? Esto debe hacer si no está de acuerdo

En varias situaciones el incremento ha superado el 23 %, lo que ha llevado a dudar de la legalidad de esta situación, especialmente sobre si se puede o no hacer.

Persona preocupada por cobros en conjunto residencial
Persona preocupada por cobros en conjunto residencial
Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia - Mónica Rueda
Por: Jhonatan Bello
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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