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“Destacada contribución”: OIE reconoce la labor de Bruce Mac Master en la ANDI

La Organización Internacional de Empleadores reiteró su disposición a trabajar con la ANDI y sus dirigentes y a acompañar al gremio durante su proceso de transición.

Bruce Mac Master.jpg
ANDI
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) expresó su respaldo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) tras los recientes cambios en el liderazgo del gremio y destacó la trayectoria de Bruce Mac Master, quien hasta el pasado 5 de octubre se desempeñó como presidente de la organización.

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La OIE destacó la participación de Mac Master como miembro de su Junta Directiva y su liderazgo regional durante un periodo marcado por diferentes desafíos para el sector empresarial. También resaltó la relación que mantiene con la ANDI, a la que considera uno de sus miembros más destacados.

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En ese sentido, destacó el papel que ha desempeñado el gremio en la representación del sector empresarial colombiano, incluso en momentos de transición y ante escenarios complejos. La OIE también manifestó su disposición a continuar trabajando con la Asociación y sus dirigentes, así como a brindar el apoyo que sea necesario para contribuir a preservar la autonomía e independencia del gremio.

Las declaraciones se conocen luego de que Bruce Mac Master presentara su renuncia a la ANDI el pasado 1 de agosto y de que la Junta de Dirección General del gremio la aceptara oficialmente el lunes 5 de octubre. Con su salida, la ANDI inició el proceso para elegir a su próximo presidente. La Junta Directiva anunció que conformará un comité encargado de liderar la búsqueda del sucesor o sucesora de Mac Master.

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