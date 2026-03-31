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Blu Radio  / Economía  / DIAN revela cuándo debe declarar si vive en el exterior: estas son las condiciones

DIAN revela cuándo debe declarar si vive en el exterior: estas son las condiciones

Colombianos en el exterior deben revisar si declaran renta en 2026 según su residencia fiscal, ingresos y topes definidos por la DIAN.

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