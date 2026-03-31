DIAN revela cuándo debe declarar si vive en el exterior: estas son las condiciones

Para muchos colombianos que viven fuera del país, cada año surge la misma pregunta: deben o no declarar renta en Colombia. Ante ello, la DIAN definió las reglas para 2026 y señaló que no todo depende del lugar de residencia, sino de la condición de residencia fiscal y de los movimientos económicos registrados durante el año anterior.

Esto quiere decir que un colombiano en el exterior puede seguir teniendo obligaciones con el país, especialmente si mantiene vínculos económicos o familiares. Por eso, antes de asumir que no debe declarar, lo principal es verificar si cumple o no con lo que exige la ley.



DIAN aclara cuándo debe declarar renta si vive en el exterior

El punto de partida es determinar si la persona sigue siendo residente fiscal de Colombia, es decir, si tiene cónyuge o hijos dependientes en el país o si la mayoría de sus ingresos o bienes están vinculados a Colombia.



Si es residente fiscal, debe declarar la renta mundial, incluidos los ingresos obtenidos fuera del país.

Si no es residente fiscal, solo declara ingresos de fuente nacional en ciertos casos.

La retención en la fuente puede influir en la obligación de declarar.

Esta diferencia es clave, ya que define el alcance de la responsabilidad tributaria ante la DIAN.

Declarar renta en 2026 Freepik

Topes para declarar renta en 2026

Además de la residencia fiscal, también entran en juego los topes económicos. Para el año gravable 2025, existen montos específicos que obligan a presentar la declaración en 2026.



Patrimonio bruto igual o superior a $211.237.000 al 31 de diciembre de 2025.

Ingresos anuales desde $65.827.000.

Consumos con tarjeta o compras que superen ese valor.

Consignaciones o movimientos financieros por encima de $65.827.000.

Superar cualquiera de estos límites implica que la persona debe cumplir con la obligación, incluso si reside fuera del país.



Declaración de renta fuera del país: fechas y qué tener en cuenta

El calendario tributario establece que los vencimientos van del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los últimos dígitos del documento de identidad. Todo el proceso puede realizarse de manera virtual, lo que facilita el trámite para quienes no viven en el país.



Además, el país cuenta con convenios internacionales para evitar la doble tributación, lo que permite descontar impuestos pagados en el exterior. También es importante tener en cuenta que quienes posean activos fuera del país por encima de ciertos montos deben presentar una declaración informativa adicional, cuyo incumplimiento puede generar sanciones.