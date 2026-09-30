Ecopetrol confirmó participación de su presidente en cumbre petrolera de Venezuela

Ecopetrol confirmó la participación de la compañía en la cumbre de petroleros de Caracas, organizada bajo la sombrilla del gobierno de Estados Unidos, para quien la recuperación de la industria petrolera venezolana es un asunto prioritario.

Más temprano este miércoles, Blu Radio reveló que Gutiérrez estaba participando en el evento junto a Jorge Alberto Jaller, miembro de la junta directiva de la petrolera y designado como embajador de Colombia en Venezuela.

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"La participación del presidente Joaquín Gutiérrez Caballero hace parte de las primeras acciones impulsadas en el marco de la nueva etapa de liderazgo de la Empresa, enfocadas en fortalecer alianzas estratégicas, identificar oportunidades de crecimiento y consolidar la competitividad de Ecopetrol en el sector energético regional", señaló Ecopetrol en un comunicado.

En el evento también participa el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ernesto Forero, y la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.



¿Qué le puede interesar a Ecopetrol en Venezuela?

Hay tres asuntos de interés para Ecopetrol en ese país. En primer lugar, está la posibilidad de lograr la importación de gas venezolano a través del gasoducto Antonio Ricaurte, lo que serviría para que el país pueda paliar su propio déficit de gas. El Gobierno anterior intentó impulsar la iniciativa, pero se estrelló con la restricción de la OFAC para hacer negocios con PDVSA, que es la dueña del ducto del lado venezolano.

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Un segundo asunto de interés para Ecopetrol es la posibilidad de que ISA pueda entrar al negocio de llevar energía hacia ese país mediante las conexiones internacionales entre ambos países, algo que también requeriría la venia del Gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado.

Un tercer punto es entrar a la nueva era de desarrollo de la industria de hidrocarburos de Venezuela, que es hoy en día el lugar en el que los inversionistas de la región están poniendo sus ojos.

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Ecopetrol no hizo una referencia específica al tipo de proyectos que le interesan en Venezuela, pero sí habló de la necesidad de buscar oportunidades y alianzas estratégicas para el desarrollo del negocio de petróleo y gas.

"Venezuela se mantiene como un mercado de interés para la industria energética por la magnitud de sus recursos y el potencial de desarrollo asociado al sector de hidrocarburos. En este contexto, Ecopetrol busca fortalecer su participación en los principales escenarios de discusión del sector, con el propósito de evaluar alternativas que generen valor para la Compañía y para Colombia", dijo la compañía.