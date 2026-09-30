Se complicó la cena navideña: este alimento estaría impagable por incendios forestales

Uno de los alimentos más consumidos durante las fiestas decembrinas de Navidad y Año Nuevo en Colombia podría sufrir un aumento de precio debido a la falta de uno de sus principales insumos. Se trata del tamal, cuya preparación depende de la hoja de cachaco para envolverlo y completar su proceso de cocción. Además, en muchos casos, esta hoja contribuye al sabor de la preparación.

La situación se presenta en medio de las afectaciones provocadas por los incendios forestales en Tolima, donde la producción de esta hoja ha disminuido cerca de un 70 %. A esto se suman los fuertes vientos registrados en la región durante agosto, que habrían afectado las siembras.

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El impacto ya se estaría reflejando en las plazas de mercado de Bogotá, donde comerciantes han manifestado preocupación por el aumento en el precio de las hojas y por lo que pueda ocurrir cuando aumente la demanda durante las fiestas de final de año.

Festival del Tamal. Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Por qué subió el precio de la hoja de cachaco?

La hoja de cachaco se utiliza para envolver los tamales antes de su cocción. Aunque puede pasar desapercibida entre los ingredientes de la preparación, es necesaria para completar el proceso tradicional.

Una de las comerciantes consultadas explicó que el paquete de seis hojas, que hace dos meses costaba entre $6.000 y $7.000, ahora se comercializa entre $10.000 y $12.000, casi el doble.

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El aumento también se refleja en el precio por unidad. Una hoja que anteriormente podía encontrarse por alrededor de $1.000 ahora se comercializa desde $2.000 en algunas plazas.

La reducción en la producción estaría relacionada principalmente con los incendios forestales que afectaron distintas zonas de Tolima. De acuerdo con la información citada en el reporte, las conflagraciones consumieron más de 60.000 hectáreas, según datos de los Bomberos de Tolima.

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Los productores también señalaron los fuertes vientos que se presentaron en la región durante agosto como otro factor que habría ocasionado daños en los cultivos.

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¿Cómo afecta el precio de la hoja al costo de los tamales?

El incremento en el costo de la hoja ha significado una presión adicional para quienes venden tamales, especialmente ante el aumento de la demanda que suele presentarse en diciembre.

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La receta del tamal incluye ingredientes como pollo, carne, huevo, arveja, ajo, tomate, cebolla y harina, además de la hoja utilizada para envolverlo. El aumento del valor de esta última llevaría a que los costos de producción se incrementen y que el precio sea trasladado a los consumidores.

La situación afecta especialmente a comunidades indígenas Pijaos y campesinas de municipios como Coyaima y Natagaima, en Tolima. De acuerdo con el reporte, estos productores comercializan millones de hojas que son distribuidas semanalmente hacia diferentes centros urbanos del país.

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Los comerciantes han manifestado su preocupación por la disponibilidad del producto y las condiciones de cara a la temporada navideña, cuando tradicionalmente aumenta la preparación y venta de tamales.

Por ahora, el alcance que tendrá el incremento de la hoja de cachaco sobre el precio final del tamal todavía está por definirse.