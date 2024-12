Efraín Cepeda: “Opción tarifaria atada a reforma tributaria era una carnada envenenada”

“Lo que comienza mal, termina mal”, dijo el senador y presidente del Congreso, Efraín Cepeda, sobre la llamada ley de financiamiento o reforma tributaria que se hundió este miércoles en las comisiones económicas.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, señaló que desde un principio estuvo en desacuerdo con la forma en que se estaba “imponiendo” al Congreso el giro de un “cheque en blanco” de 12 billones de pesos.

Según recordó, fue el pasado 4 de septiembre, durante la discusión del presupuesto , que expresó su preocupación respecto a ser “obligados” a aprobar la reforma tributaria que el Gobierno aún no había radicado.

“Lo que comienza mal, termina mal. Cuando nos obligan a nosotros a aprobar a ciegas una reforma tributaria, no puede ser. Se hundió estruendosamente anoche en las comisiones económicas del Congreso de la República”, precisó.

Compromisos incumplidos y falta de ejecución

El senador Cepeda se refirió, específicamente, al tema de la opción tarifaria del Caribe, respondiendo que es “absolutamente falso” que se hubiera comprometido a votar a favor de la tributaria a cambio de intentar por ese medio, entre otras cosas, aliviar la carga trasladando esa deuda al presupuesto nacional.

Y es que se desató una polémica porque el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, reveló también en Mañanas Blu que se reunió con los congresistas de la costa Caribe para buscar apoyos, pero que esas discusiones a la final no se vieron en la votación de la reforma y, por el contrario, terminó siendo archivada.

Por eso, el presidente del Congreso habló de una “carnada envenenada” a la que, según afirmó, no accedió y que calificó como irrespetuoso.

“El Gobierno se había comprometido a presentar un proyecto de ley y yo dije: dónde está para observar lo de la opción tarifaria y el ministro de Minas dijo: no, sí está el proyecto de ley, va en la ley de financiamiento-reforma tributaria. Me levanté inmediatamente y dije que esa carnada envenenada no podíamos morderla en el Caribe colombiano, que era una falta de respeto”, indicó.

Insistió en que está en contra de que se les “obligue a aprobar 12 billones de pesos”, esperando que les den “medio billoncito o alguna cosa de opción tarifaria”.

Cepeda hizo un llamado a la necesidad de que el Gobierno busque soluciones en los recursos sin ejecutar hasta noviembre y recortar gastos, en lugar de seguir creando nuevas leyes que en última instancia solo aumentan la carga fiscal.

La independencia del Congreso

Cepeda, quien lleva más de tres décadas en el Congreso, subrayó la histórica relevancia de esta decisión, pues, según añadió, es la primera vez que se niega el presupuesto y la reforma tributaria a un Gobierno en un mismo periodo. Por eso, recalcó la independencia del Congreso como un poder público.