Mindefensa Pedro Sánchez: “Nos tomará tiempo, pero vamos a retomar el control”

Hace unos días, Human Rights Watch (HRW) denunció que los grupos armados irregulares que operan en el Catatumbo cometieron "graves abusos" contra los habitantes de esa región de Norte de Santander en medio de la disputa entre las guerrillas del (ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

"El ELN y el Frente 33 han matado, secuestrado y desaparecido a civiles. Los enfrentamientos entre las partes y los abusos cometidos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas", señaló HRW en el informe 'El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal'.

Por esa razón, equipos de MSF están "realizando clínicas móviles en zonas rurales donde hay restricciones de movimiento, tanto para que la población salga en busca de recursos y servicios, como para el ingreso de la mayoría de las entidades oficiales y organizaciones humanitarias", expresó esa organización.

Entre el 10 de febrero y el 15 de marzo, los equipos realizaron casi 1.200 consultas médicas en áreas rurales de los municipios de Ábrego, Teorama y Tibú, incluidas 933 en salud primaria y 112 en salud mental.

A propósito del recrudecimiento del conflicto en zonas neurálgicas de Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre las medidas que se han tomado en materia de seguridad y Fuerzas Militares para contrarrestar los grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos.

La situación de los menores

De acuerdo con el ministro, el reclutamiento de menores tiene una relación directa con el deterioro o la afectación del orden público en Colombia: "Es innegable, los datos así lo muestran, en los cuales, por ejemplo, hablando de reclutamiento de menores, entre el 2023 al 2024 un incremento del 40 % de reclutamiento de menores".

"Nuestra labor es neutralizar eso y pues es una acción integral que no solamente le compete al Ministerio de Defensa porque nosotros casi que vemos es la causa de unos problemas estructurales", dijo.

General (r) Pedro Sánchez Foto: AFP

Catatumbo

Reiteró que es un cartel del narcotráfico y "además tienen algo particular que me he dado cuenta es una soberbia y cinismo", señaló.

Reiteró que de manera estratégica y contundente, el Estado ha estado recuperando territorio permeado por el conflicto , señaló que tomará tiempo, pero lo lograrán.

"Nosotros, la fuerza legítima del Estado estamos recuperando el territorio y vamos a consolidar el mismo. Que nos va a tardar tiempo, sí, que hacer difícil, sí, que nos va a costar sacrificio y lágrimas, sí, pero también que lo vamos a lograr, por supuesto, esa es nuestra misión constitucional", dijo con seguridad el jefe de esa cartera.

En medio del diálogo con Mañanas Blu, recordó, que pasaron prácticamente 14 años para llevar al principal grupo narcocriminal que había en ese momento a un proceso de paz .

"Yo no estoy diciendo tampoco que vayamos a tardar décadas, pero lo cierto es que lo vamos a recuperar", finalizó.

Colombia empieza a destruir el armamento de una disidencia del ELN

El Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) , suscribieron este sábado varios acuerdos como parte de una negociación de paz, una de las cuales supuso la entrega y destrucción de una tonelada de armamento de ese grupo.

"Anuncio la destrucción de armas , como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz (comandante del Grupo Marte de la Quinta División del Ejército) que proceda con la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur", expresó el presidente Gustavo Petro.

Encuentran arsenal explosivo para destruir vehículos blindados Foto: Suministrada

Paz, por su parte, señaló que van a destruir 585 artefactos explosivos que fueron entregados por ese grupo criminal a la Consejería Comisionada de Paz, un proceso que cuenta con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

El Gobierno y los Comuneros del Sur comenzaron un proceso de paz territorial en el departamento de Nariño el año pasado, algo que causó molestias al ELN que le manifestó en numerosas ocasiones al Ejecutivo, antes de la suspensión de los diálogos de paz, que decidiera si continuaba las conversaciones con la guerrilla o solo con un frente.

