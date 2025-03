Denuncian desplazamiento de firmantes de paz por enfrentamientos armados en Yondó

El último mes ha sido crítico en el municipio de Yondó , Antioquia, donde la disputa por el territorio entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, generó varios hechos de violencia, que recientemente desencadenaron en que 70 firmantes de paz y sus familias tuvieran que huir hacia la vecina localidad de Puerto Parra, Santander.

Los frecuentes enfrentamientos han venido afectando a las comunidades de la zona, incluyendo a quienes adelantaron su proceso en la nueva área de reincorporación (NAR) ‘Omaira Díaz’ en la vereda San Francisco, de donde se fueron por falta de garantías de seguridad, así lo expresó a Blu Radio el senador antioqueño por el Partido Comunes, Ómar Restrepo.

"La gente nuestra se ha venido ubicando donde no hay conflictos entre los diferentes actores armados. Pues en Santander hay presencia del Clan del Golfo , pero no hay una significativa presencia o no se están disfrutando del territorio como se lo están disfrutando en el sur de Bolívar, en Yondó y en el Nordeste. Hay una guerra declarada entre esos actores armados", aseguró el congresista.

Ahora cobra relevancia una antecedente. Según lo denunció el senador Restrepo en el mes de febrero, la guerrilla del ELN entró hasta esta misma NAR de las antiguas Farc y restringió el uso del internet a los excombatientes, causando zozobra. Aseguró que los hostigamientos se han vuelto repetitivos.

"Aguas abajo, a unos 40 minutos, se instaló el Clan del Golfo y entonces eso comenzó a generar una tensión en el territorio. Los elenos fueron y le prohibieron a los firmantes salirse, movilizarse y tener comunicación a través del Internet", dijo

Excombatientes de los municipios de Remedios, Segovia, Yondó y del sur de Bolívar que estaban en esta zona del Magdalena Medio, tuvieron que dejar sus procesos económicos, sociales y comunitarios adelantados allí.

Su traslado fue provisionalmente al predio Santamaría, el cual esperan les sea adjudicado por parte de la Agencia Nacional de Tierras, según dio a conocer el Observatorio de Paz (PAZES).

Finalmente, Restrepo llamó la atención sobre la violencia de la que ha sido objeto los firmantes de paz, teniendo en cuenta que también por dificultades de seguridad, un grupo de quienes adelantaban su proceso en Carrizal, en el municipio de Remedios, serán trasladados a un predio en Yalí.

Este es el segundo desplazamiento forzado de población firmante de paz asentada en las Nuevas Áreas de Reincorporación en menos de 2 meses, luego de que ocurriera la misma situación en la NAR Libertad Simón Trinidad, en el municipio de Mesetas, Meta .