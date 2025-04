Lamento que haya habido retrocesos en el proceso de paz de Colombia: Nobel Óscar Arias

El expresidente de Costa Rica Óscar Arias ha dado de qué hablar en los últimos días, esto porque Estados Unidos tomó la decisión de revocarle su visa americana. Esto en medio del remezón de aranceles que anunció el Gobierno Trump para varios países del mundo, entre esos, Colombia. En diálogo exclusivo con Recap de Blu Radio, Arias aseguró que esto de alguna a otra forma tendrá una repercusión en el mundo

"Creo que Colombia se verá afectada. Tienen la fortuna, como a la mayoría de países es solo de un 10 %. Pero los grandes productos como el café y las flores se verán afectados. Ustedes van a poder exportar a Estados Unidos, aunque el consumidor pague un poco más por una taza de café. No sé, francamente pienso que en un tiempo esta cosa no marcha como piensa Trump, posiblemente lo haga pensar de lo que ha hecho. Si las bolsas se han caído, sus amigos multimillonarios vean pérdidas puede que le lleguen a la puerta", dijo.

"Me duele el retroceso del proceso de paz": Óscar Arias.

Durante el proceso del Acuerdo de Paz del Gobierno nacional colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, él fue parte fundamental al hacer varias visitas al Gobierno Santos. Pero aseguró que lamenta el retroceso que tuvo todo el proceso para que nuevamente se de capítulos de conflicto en el país.

"Yo fui muchas veces a Colombia, debo decirle a universidades que me invitaban, (pero también con el presidente Santos ayudarle en el proceso que él se propuso llevar a cabo para negociar con las FARC. Me duelen los retrocesos que ha habido, muchísimo me duelen, pero como le digo, no quisiera entrar a comentar estos temas porque no tengo un dominio claro sobre ellos", puntualizó.

Óscar Arias y su posición frente al Gobierno de Trump

Estados Unidos tomó una decisión radical al revocarle la visa a Óscar Arias, quien fue presidente de Costa y premio Nobel de la Paz. El exmandatario aseguró que desconocía el por qué decidieron hacer esto y que esto sucedió semanas después de haber criticado el actual Gobierno de Donald Trump. Él recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en la mediación para poner fin a los conflictos en Centroamérica en la década de 1980. En diálogo con Recap de Blu Radio, Arias dio detalles sobre esta decisión de Estados Unidos y su opinión.

"No fueron muy precisos en manifestarme cuál es la razón principal, que poco importa. Lo que importa es que me han revocado la visa y me la han suspendido (...) La verdad es que, he sido siempre una persona que ha luchado por causas muy nobles en más de 50 años en la esfera pública, he tenido que pelear con Estados Unidos. En mi primer gobierno fue una fuerte y luchando por la paz de Centroamérica. Fui a la Casa Blanca porque tenía que decir las cosas de frente, atender a la prensa en esos jardines y discrepar frente a 200 periodistas. Me he enfrentado con ideas, perseverancia y humildad. Pero en la lucha por buscar una solución negociada, diplomática acá en Centroamérica para silenciar las armas, siempre tuve la razón", dijo sobre su relación política con Estados Unidos, en especial en esa etapa como presidente.

Pero aseveró diciendo que no se compara ese gobierno de Estados Unidos con el actual de Trump. Según él, la actual administración no tolera que le lleven la contraria y con el presidente de ese tiempo sí era posible, al igual que con todos sus ministros, quienes siempre abrieron la puerta al debate para llegar a soluciones desde el diálogo.

Con Trump esas cosas no suceden. Él no tiene la humildad para que lo critiquen (...) Yo voy a seguir opinando, haciendo discursos. Iba a dar cursos y ya no, entonces no tengo necesidad de ir a Estados Unidos, sino que puedo estar en otras partes del mundo dijo