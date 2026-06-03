El 21% de empresarios es pesimista sobre crecimiento de ventas en el sector comercial: Fenalco

Las ventas del comercio colombiano registraron en abril un desempeño negativo en lo que va de 2026, una señal de alerta para uno de los sectores más importantes de la economía. Así lo revela la más reciente Bitácora Económica de Fenalco, que muestra una desaceleración en el consumo y una creciente incertidumbre entre los empresarios, quienes ven con preocupación el comportamiento de la economía durante los próximos meses.

De acuerdo con la encuesta realizada por el gremio, apenas el 32 % de los comerciantes reportó ventas superiores a las de abril de 2025, mientras que el 68 % aseguró que sus resultados se mantuvieron iguales o disminuyeron.

Uno de los datos más preocupantes del informe es el deterioro en la confianza empresarial. Hace un año, el 39% de los comerciantes creía que la situación económica mejoraría en el siguiente semestre, hoy esa cifra cayó al 25 %. A la par, el porcentaje de empresarios pesimistas prácticamente se duplicó, pasando del 11 % al 21 %, reflejando una creciente preocupación sobre el rumbo de la economía nacional.

Los sectores más golpeados durante abril fueron los relacionados con la moda, como ropa, calzado, joyería, bisutería y accesorios, además de los establecimientos ubicados en centros comerciales, que registraron una menor afluencia de compradores.



Empresario preocupado por reforma laboral Foto: Freepik

Fenalco explicó que el efecto de la Semana Santa suele trasladar el consumo hacia destinos turísticos, beneficiando a restaurantes, supermercados y negocios vinculados al turismo, pero afectando el comercio tradicional de las grandes ciudades.

Sin embargo, las estaciones de servicio, los productos de cuidado personal y belleza, así como los sectores de vehículos y motocicletas, mostraron un comportamiento favorable. También se destacaron las ventas en ciudades intermedias y en el Eje Cafetero, mientras que Pasto e Ipiales estuvieron entre las zonas con mayores dificultades debido al deterioro de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador durante los últimos meses.

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Frente a este panorama el comercio confía en una recuperación en junio. La celebración del Día del Padre, la temporada vacacional de mitad de año, las promociones comerciales y el ambiente generado por el Mundial de Fútbol son vistos como factores que podrían impulsar nuevamente el consumo de los hogares. Sin embargo, señalan que si no mejora la confianza de consumidores y empresarios, la economía colombiana seguirá enfrentando dificultades para recuperar el ritmo de crecimiento esperado para este año.