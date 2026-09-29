“El coco no es el FMI, es lío que dejó la izquierda”: Mauricio Cárdenas

En diálogo con Mañanas Blu, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas defendió la decisión del Gobierno nacional de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar financiamiento y aliviar la situación fiscal de Colombia.

Según explicó el economista, recurrir a este organismo multilateral no representa una cesión de la soberanía, sino una estrategia financiera lógica para sustituir deuda costosa por créditos a tasas sustancialmente más bajas.

Ahorro fiscal y créditos a menor tasa

Cárdenas estimó que las necesidades de financiamiento del país se sitúan alrededor de los 20.000 millones de dólares. Explicó que mientras Colombia ha llegado a pagar tasas de interés de hasta el 14% o 15% en el mercado internacional, el FMI puede otorgar préstamos a una tasa cercana al 4%.

"O sea, qué mejor negocio que le presten a uno barato para pagar créditos caros", afirmó Cárdenas. El exministro señaló que este intercambio de deuda permitiría ahorrar cerca de 2.000 millones de dólares al año (aproximadamente 7 billones de pesos), lo que se traduciría en un alivio fiscal indoloro para las finanzas de la nación.



Pérdida de la "tarjeta platino" y origen del déficit

Al analizar las causas de la vulnerabilidad presupuestal, Cárdenas recordó que Colombia contaba anteriormente con una Línea de Crédito Flexible ante el FMI —a la que comparó con una "tarjeta de crédito platino"—, la cual se perdió cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió abandonar la regla fiscal y aumentar drásticamente el gasto público.

Frente a los cuestionamientos de sectores que rechazan el acercamiento con el organismo multilateral, el exministro respondió de manera contundente.

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"Naturalmente la izquierda va a aprovechar y va a decir esa izquierda sobre todo más mamerta, va a decir que estos quedar en manos del imperialismo, el imperialismo yankee, que este es el coco", sostuvo Cárdenas.

En su lugar, enfatizó la responsabilidad de la administración saliente en la crisis actual: "El Coco no es el Fondo Monetario Internacional. El coco son esos líos, esas cantidades de crisis de la salud, la crisis de seguridad, lo mal preparados que estamos frente al niño que heredamos del gobierno pasado".

Ajuste presupuestal con "bisturí" y rechazo a más impuestos

En cuanto a las medidas requeridas para sanear las finanzas públicas, Cárdenas descartó que sea necesaria una nueva reforma tributaria o la eliminación de verdaderos programas sociales. En su concepto, el ajuste debe enfocarse exclusivamente en eliminar el derroche y el gasto burocrático ineficiente.

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"Eso hay que hacerlo bien hecho. Esto no es con motosierra a la mi ley. Esto es con un visturí para ir a quitar esa grasa, pues donde sobra, donde es terroche y donde no le hace ningún daño al paciente por el contrario, le mejora la salud al paciente", puntualizó el exministro.

Asimismo, cuestionó que la contratación masiva de "empleo militante" sea catalogada como un logro social y concluyó que el recorte del gasto superfluo debe realizarse con o sin el FMI para evitar que estalle una crisis fiscal mayor en el país.

Escuche aquí la entrevista: