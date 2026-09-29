¿Cómo verificar que que un producto no fue hecho bajo trabajo forzado? Detalles del decreto

La expedición del nuevo decreto sobre trabajo forzado en Colombia abre un debate crucial sobre los mecanismos de control en las importaciones y las cadenas de suministro globales.

En diálogo con Mañanas Blu, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana (AmCham Colombia), explicó los alcances de la norma, los vacíos reglamentarios pendientes y la manera en que esta medida impacta el comercio exterior y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El procedimiento de verificación y los perfilamientos de riesgo

Uno de los principales interrogantes gira en torno al procedimiento operativo para determinar si una mercancía proviene de trabajo no voluntario.

Frente a esto, Lacouture puntualizó que la metodología técnica aún se encuentra en proceso de elaboración por parte del Gobierno.



"Hay varias apreciaciones que hay que hacer sobre este decreto y es que hay un proceso que está pendiente y lo establece el mismo decreto en los artículos 9 y 15 de desarrollar la metodología del riesgo", afirmó.

El Ministerio de Comercio, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, será el encargado de definir un listado de bienes, sectores, productores, exportadores y cadenas de suministro para guiar las alertas de la Dian. Sin embargo, se enfatizó que una alerta preventiva no constituye una sanción inmediata.

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"Esa señal de riesgo no constituye ni sustituye las pruebas necesarias para decomisar una mercancía", aclaró Lacouture.

Además, subrayó que el decreto incorpora "garantías de verificación, defensa y reconocimiento de la debida diligencia empresarial", asegurando que las evaluaciones se enfoquen en la cadena específica de cada empresa y no en bloqueos arbitrarios.

Definición internacional y el impacto en plataformas como Shein o Temu

Respecto a qué constituye trabajo forzoso, la presidenta de AmCham recordó que la prohibición abarca a todas aquellas "mercancías que sean producidas total o parcialmente de trabajo forzoso", siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Siguiendo también los parámetros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el análisis no se aplica de manera generalizada a un país entero.

¿"No es un tema de países, es un tema de verificación de procedimiento de las cadenas de distribución", enfatizó Lacouture.

Ante la inquietud sobre si el decreto afectará la llegada de mercancías de plataformas de comercio electrónico como Shein o Temu, se aclaró que cualquier importación puede ser objeto de análisis si se identifica un perfil de riesgo. No obstante, Lacouture advirtió sobre la importancia de contar con plazos claros y controles proporcionales para no frenar la competitividad.

"Los controles tienen que ser proporcionales al riesgo, tiene que haber tiempos definidos para resolver verificaciones y mecanismos ágiles para corregir cualquier error", señaló, agregando que "el riesgo práctico (...) es que una alerta se traduzca en demoras prolongadas o exclusiones comerciales sin suficiente sustento".

Impacto en los aranceles y la relación con Estados Unidos

La promulgación de la norma responde a la necesidad de alinearse con los estándares exigidos en el mercado norteamericano. La falta previa de este reglamento había incidido en la inclusión de productos colombianos en listados con un arancel del 12,5%.

Al ser indagada sobre si esta norma garantizará el levantamiento inmediato de dicho gravamen por parte de Estados Unidos, la vocera gremial mantuvo una postura cauta. "Definitivamente esto contribuye para que Colombia pueda gestionar esa acción, pero no se establece un resultado que esté confirmado que va a ser el levantamiento", explicó.

Escuche aquí la entrevista: