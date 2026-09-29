Presidente de Corte Suprema plantea cambios en pensiones: subir edad e igualar a mujeres y hombres

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la necesidad de revisar algunos de los parámetros fundamentales del sistema pensional colombiano, entre ellos la edad de jubilación y las condiciones de acceso a la pensión para hombres y mujeres, ante los desafíos demográficos, laborales y financieros que enfrenta el país. Durante una entrevista con Mañanas Blu, el magistrado señaló que la informalidad laboral, la disminución de la natalidad y las nuevas dinámicas de contratación están ejerciendo presión sobre la sostenibilidad del sistema, por lo que consideró necesario promover una conversación nacional sobre posibles ajustes estructurales.

Las declaraciones del presidente del alto tribunal se producen en medio de las discusiones sobre la implementación de la reforma pensional y las dificultades financieras que enfrenta el sistema. En ese contexto, Lenis sostuvo que el envejecimiento acelerado de la población y el aumento de la expectativa de vida obligan a evaluar alternativas que permitan garantizar el pago de las pensiones en el mediano y largo plazo.

Aumento de la edad de jubilación, uno de los cambios planteados

Uno de los principales planteamientos del magistrado es abrir un debate sobre el eventual aumento de la edad de jubilación, una medida que reconoció puede generar rechazo ciudadano, pero que, a su juicio, debe analizarse frente a las transformaciones demográficas del país. Lenis explicó que el incremento de la expectativa de vida implica que el sistema debe financiar las pensiones durante más tiempo, lo que representa una presión adicional sobre sus recursos. En ese sentido, consideró que modificar la edad de retiro podría ser una alternativa para contribuir al equilibrio financiero, sin aumentar necesariamente las semanas exigidas ni el porcentaje de cotización de los trabajadores.

"Al aumentar la expectativa de vida, pues aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad", afirmó el presidente de la Corte Suprema. El magistrado agregó que una eventual modificación debe discutirse abiertamente con la ciudadanía, teniendo en cuenta sus implicaciones sociales y económicas. Según explicó, aumentar las semanas de cotización puede generar la percepción de que la jubilación está más lejos, mientras que elevar los aportes afecta directamente los ingresos de los trabajadores.



"Una de las medidas para prolongar y generar un efecto positivo en el sistema, positivo fiscal, es prolongar la fecha en que el sistema empieza a pagar la pensión", sostuvo Lenis, quien insistió en que el tema requiere una discusión sincera, pese a su costo político.

Igualdad en la edad de pensión para hombres y mujeres

Otro de los aspectos abordados por el presidente de la Corte Suprema es la diferencia en las condiciones de jubilación entre hombres y mujeres. Lenis señaló que, aunque las mujeres tienen actualmente requisitos de edad y semanas de cotización diferenciados, estas condiciones también pueden incidir en el monto de las mesadas que reciben. De acuerdo con el magistrado, los periodos de cotización más cortos pueden traducirse en pensiones inferiores, por lo que planteó revisar las condiciones de acceso para avanzar hacia una mayor equidad en los ingresos durante la vejez.

Para avanzar en la equidad las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres manifestó durante la entrevista.

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El presidente del alto tribunal explicó que la discusión no debe limitarse a equiparar las edades, sino que también debe considerar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, especialmente por las responsabilidades domésticas y de cuidado que históricamente han asumido. En ese sentido, destacó el reconocimiento contemplado en la reforma pensional para las madres, mediante la reducción de semanas de cotización por cada hijo, dentro de los límites establecidos. Para Lenis, este mecanismo reconoce el trabajo de cuidado y las interrupciones que pueden experimentar las mujeres en sus trayectorias laborales.

Sin embargo, advirtió que estas medidas deben contar con fuentes de financiación suficientes para evitar que se conviertan en una carga adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades estructurales.

Informalidad laboral, una de las principales amenazas para las pensiones

Lenis identificó la informalidad laboral como uno de los factores estructurales que comprometen la cobertura y sostenibilidad del sistema pensional. Durante el conversatorio de Justicia y Ciudadanía, realizado en Cúcuta, expuso cifras que evidencian la magnitud del fenómeno: el 63 % de la población ocupada de esa ciudad trabaja en la informalidad, mientras que el promedio nacional alcanza el 55 %.

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El magistrado advirtió que esta situación limita la capacidad de millones de trabajadores para realizar aportes periódicos y mantener una trayectoria de cotización que les permita acceder a una pensión. No obstante, aclaró que la informalidad comprende distintas realidades, pues algunos trabajadores independientes y propietarios de micronegocios realizan aportes ocasionales, aunque no logran mantenerlos de manera constante.

"Debemos avanzar fuertemente en que la cotización a la seguridad social esté no tanto basada [...] a partir de la forma convencional del trabajo, sino en el ciudadano", explicó Lenis, al proponer un modelo que facilite la vinculación de las personas al sistema, independientemente de que tengan una relación laboral tradicional.

En su análisis, también destacó la necesidad de implementar políticas de formalización que vayan más allá de promover contratos laborales. Según indicó, es necesario fortalecer la productividad de los pequeños negocios, facilitar el acceso al crédito, mejorar sus capacidades administrativas e impulsar la digitalización. El magistrado señaló que muchos micronegocios carecen de herramientas contables y de gestión empresarial, lo que dificulta su crecimiento y su transición hacia la formalidad. Por ello, propuso simplificar los trámites para crear empresas y adaptar las regulaciones a las condiciones económicas de quienes tienen ingresos variables.

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

Caída de la natalidad y envejecimiento de la población

La transformación demográfica constituye otro de los desafíos señalados por el presidente de la Corte Suprema. La disminución de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida están modificando la estructura poblacional colombiana, con consecuencias directas sobre el sistema de pensiones.

Lenis explicó que el descenso de la fecundidad reduce progresivamente la proporción de personas jóvenes, mientras aumenta la población adulta mayor que requiere ingresos y protección económica durante la vejez. Esta tendencia plantea un doble desafío: por una parte, habrá menos trabajadores potenciales aportando al sistema y, por otra, aumentará el número de personas que necesitarán una pensión o algún tipo de apoyo económico estatal.

El magistrado advirtió que no todos los adultos mayores lograrán cumplir los requisitos para pensionarse, por lo que será necesario diseñar políticas integrales que contemplen tanto a quienes cotizaron como a quienes quedaron por fuera del sistema. El envejecimiento poblacional también incrementará la demanda de servicios de cuidado, un sector en el que, según Lenis, se prevé un crecimiento significativo. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reconocer el trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres en los hogares.

Sistema pensional necesita nuevas fuentes de financiación

Frente a las dificultades estructurales, el presidente de la Corte Suprema insistió en que las cotizaciones de los trabajadores podrían resultar insuficientes para financiar el sistema pensional en el futuro. Por ello, consideró necesario estudiar nuevas fuentes de recursos, incluidos mayores ingresos tributarios u otros mecanismos de financiación.

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Durante la entrevista, el periodista también puso sobre la mesa la preocupación por los recursos necesarios para pagar las mesadas pensionales de noviembre y diciembre, estimados en cinco billones de pesos, así como la solicitud de Colpensiones de aplazar la entrada en vigor de la reforma pensional, prevista para el primero de abril de 2027, hasta abril de 2028, debido a dificultades operativas y administrativas.

En este contexto, Lenis sostuvo que la sostenibilidad debe abordarse desde una perspectiva integral, que combine reformas paramétricas, mayor formalización laboral y fuentes adicionales de financiación. "Cada vez es claro que el sistema no se va a financiar con las cotizaciones que están haciendo los trabajadores que están dentro del sistema", afirmó, al señalar que, además de los impuestos que actualmente contribuyen a su financiación, podrían requerirse nuevos recursos en el mediano y largo plazo.

¿Es Colpensiones un sistema piramidal?

Consultado sobre si el régimen de prima media de Colpensiones podría considerarse un esquema piramidal, debido a su dependencia de los aportes y los recursos disponibles para financiar las pensiones, Lenis señaló que los cambios demográficos están transformando las condiciones sobre las que opera el sistema.

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En lugar de limitarse a aumentar el número de cotizantes, el magistrado planteó la necesidad de fortalecer el mercado laboral, mejorar la productividad y desarrollar mecanismos que permitan ampliar la base de financiación. En particular, insistió en que las políticas públicas deben reconocer las nuevas formas de contratación, los empleos independientes y las actividades económicas que no se ajustan a los modelos laborales tradicionales.

El magistrado concluyó que la sostenibilidad pensional requiere decisiones de largo plazo y una discusión amplia con la ciudadanía, especialmente sobre la edad de jubilación, la equidad de género, la formalización y la financiación.