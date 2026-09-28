En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Estos fueron los números que dejó el sorteo 614 de MiLoto este lunes 28 de septiembre. El acumulado para este sorteo quedó en $220 millones.

Miloto hoy
Resultados MiLoto
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

MiLoto realiza este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

  • La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes 28 de septiembre de 2026 es:

Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $220 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

Últimas noticias

Imagen del logo oficial de baloto y revancha
Resultados de las loterías

Baloto y Revancha, resultado del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Resultado Lotería del Tolima
Resultados de las loterías

Lotería del Tolima, resultado del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este lunes, 28 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $200 millones.

Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $200 millones para el sigueinte sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.

Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Publicidad

Publicidad

Publicidad