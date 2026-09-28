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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Baloto y Revancha, resultado del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Conozca los números ganadores del Baloto y la Revancha del sorteo 2.715, la cantidad de ganadores, la premiación total y el nuevo acumulado.

Imagen del logo oficial de baloto y revancha
Resultados de Baloto y Revancha
Foto: Baloto y Revancha
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

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Números ganadores del Baloto y Revancha

La combinación ganadora del Baloto de este lunes 28 de septiembre de 2026 es:

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Baloto

  • Super Balota:

Revanch

  • Super Balota:

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este lunes, 28 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $60.400 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $3.000 millones.

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

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Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.

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