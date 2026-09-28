En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Tolima, resultado del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Lotería del Tolima, resultado del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Resultados completos del sorteo 4189 de la Lotería del Tolima, que juega este lunes 28 de septiembre un premio mayor de $3.000 millones.

Resultado Lotería del Tolima
Lotería del Tolima
Foto: Lotería del Tolima
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La Lotería del Tolima realizó este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al sorteo 4189, en el que se entregaron diferentes premios entre los jugadores. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima fue el XXXX, de la serie XXX, correspondiente a un premio de $3.000 millones.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima entregó diferentes premios secos en este sorteo.

Últimas noticias

Imagen del logo oficial de baloto y revancha
Resultados de las loterías

Baloto y Revancha, resultado del sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Miloto hoy
Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Los jugadores deben comparar estos números y series con los registrados en sus billetes y revisar la imagen oficial del sorteo 4188 para confirmar si obtuvieron alguno de los premios.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000, dividido en tres fracciones de $4.000. Se puede adquirir en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos distribuidos en diferentes zonas del país, entre ellos Efecty, Gelsa y Codesa.

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora que vendió el número ganador. La información correspondiente aparece registrada en el billete.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

En el caso de premios inferiores a $5 millones, el ganador debe diligenciar sus datos personales en el respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

Publicidad

Para premios superiores a $5 millones, además del billete y la cédula, el ganador debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el de verificación de datos. También debe presentar el RUT y una certificación de cuenta bancaria, debido a que estos premios son pagados mediante transferencia bancaria.

Relacionados

Lotería del Tolima

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad