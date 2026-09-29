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Blu Radio  / Economía  / Les solucionan problema a deudores en Bogotá: tendrán importante reducción en sus pagos

Les solucionan problema a deudores en Bogotá: tendrán importante reducción en sus pagos

El alivio permite reducir en 60 % los intereses y sanciones acumulados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

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Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Los contribuyentes que tienen deudas aún pendientes con el Distrito de Bogotá ahora podrán recibir un alivio que reduciría los intereses y sanciones acumulados por obligaciones tributarias. La medida fue aprobada en el marco de la reforma tributaria avalada por el Concejo de Bogotá y busca facilitar que los deudores puedan ponerse al día.

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El beneficio establece que quienes tengan obligaciones pendientes tendrán que pagar el 100 % del capital, mientras que solo deberán cancelar el 40 % de los intereses y sanciones acumulados. Es decir, esto representaría una reducción del 60 % sobre esos valores adicionales generados por la mora.

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La Secretaría de Hacienda indicó que quienes quieran acogerse al beneficio deben cumplir con las condiciones establecidas y realizar el pago dentro del plazo fijado.

Deudores preocupados por Ley
Deudores preocupados por Ley
Freepik

¿Hasta cuándo pueden pagar los deudores de Bogotá?

El plazo establecido para acceder a dicho alivio será hasta el 21 de diciembre de 2026. La obligación debe ser cancelada dentro de ese periodo para poder aplicar la reducción contemplada.

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La medida no significa que se elimine la deuda principal. El contribuyente debe pagar la totalidad del capital, pero podrá reducir únicamente el valor correspondiente a los intereses y sanciones acumulados.

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La Secretaría de Hacienda explicó que el beneficio también contempla otras obligaciones con el Distrito. Entre estas se encuentran las multas de tránsito, para las cuales se estableció igualmente una reducción del 60 % en los intereses, de acuerdo con la información revelada por la entidad distrital.

¿Cuánto pueden ahorrar los deudores con este beneficio?

La Secretaría de Hacienda presentó un ejemplo para explicar cómo funciona la reducción. Una persona que inicialmente debía $3 millones por impuesto predial, pero cuya obligación llegó a $6 millones debido a los intereses acumulados, tendría que diferenciar entre el capital y los valores generados por la mora.

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En este caso, los $3 millones corresponden a la deuda original y los otros $3 millones, a los intereses acumulados.

Con el alivio, el contribuyente tendría que pagar los $3 millones completos del capital, pero únicamente el 40 % de los intereses, equivalente a $1,2 millones.

Así, el pago total sería de $4,2 millones, frente a los $6 millones que sumaba originalmente la obligación. El ahorro sería de $1,8 millones.

La medida busca que los contribuyentes con obligaciones pendientes puedan reducir parte de los valores acumulados por la mora y ponerse al día con sus compromisos ante el Distrito, siempre que cumplan las condiciones y el plazo establecidos.

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