Empresas de carga reciben respiro tras precio de gasolina: revelan forma de ahorrar más del 10%

El aumento constante en el precio de la gasolina sigue golpeando a las empresas de carga y logística en Colombia. Con un galón que ya supera los $15.000 y alzas acumuladas cercanas al 74 % desde 2022, el sector busca alternativas para evitar que los costos operativos sigan disparándose.

Frente a este panorama, varias compañías comenzaron a implementar herramientas tecnológicas que permiten disminuir el consumo de combustible y mejorar el control sobre sus flotas. Según datos conocidos por el sector, algunas empresas ya logran reducciones superiores al 10 % gracias al uso de inteligencia artificial, sensores y monitoreo en tiempo real.

Actualmente, el combustible representa entre el 35 % y el 45 % de los costos de operación de las flotas de transporte, una situación que obligó a las compañías a replantear la manera en que administran sus vehículos y sus recorridos.



Tecnología y sensores ayudan a reducir el gasto de gasolina

Uno de los principales cambios dentro del sector está relacionado con el uso de plataformas tecnológicas capaces de monitorear el comportamiento de los conductores y el rendimiento del combustible.

Según explicó Daniel Ocampo, el análisis en tiempo real permite identificar prácticas que aumentan innecesariamente el gasto de gasolina.



El sistema desarrollado por ZONAR incorpora sensores conectados directamente al tanque de combustible para detectar variaciones, fugas o incluso extracciones no autorizadas.

Además, las plataformas permiten conocer cuánto tiempo permanece un vehículo encendido sin estar en movimiento, una práctica que puede generar pérdidas importantes de combustible durante la jornada laboral.

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Hábitos de conducción impactan el consumo de combustible

Expertos del sector aseguran que buena parte del gasto en gasolina depende directamente de la forma en que se conduce.

Aceleraciones bruscas, frenadas constantes, exceso de velocidad y tiempos prolongados de ralentí son algunos de los factores que terminan elevando el consumo dentro de las flotas de carga.

De acuerdo con las cifras compartidas por ZONAR, hasta el 40 % del gasto de combustible puede estar relacionado con hábitos de manejo.

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Por esa razón, varias empresas comenzaron a utilizar cámaras con inteligencia artificial que analizan el comportamiento de los conductores y generan alertas para corregir maniobras agresivas al volante.



Empresas de logística buscan proteger su rentabilidad

La presión por el aumento de la gasolina llevó al sector transporte a enfocarse en modelos de control predictivo para proteger la rentabilidad del negocio.

Con estas herramientas, las empresas pueden anticipar fugas de dinero relacionadas con desperdicio de combustible y tomar decisiones operativas más rápidas.

Según explicó Daniel Ocampo, la información centralizada sobre rutas, consumo y comportamiento del conductor se convirtió en una de las principales estrategias para enfrentar el impacto económico de las constantes alzas en los combustibles en Colombia.

