¡Es oficial! Falcao es nuevo jugador del Manchester United

El Manchester United confirmó este lunes que el delantero colombiano Radamel Falcao García firmó su traspaso.

"Tengo muchas ganas de trabajar con Louis van Gaal y dar mi aporte en los éxitos del equipo", dijo Falcao García tras confirmarse la noticia.

“Gracias Dios. Oficialmente jugador de @ManUtd // Thanks god!!! Happy to be Man U. player”, escribió 'El Tigre' a través de Twitter.

Por su parte, el técnico del equipo Louis van Gaal manifestó que "cuando un jugador del calibre de Falcao está disponible, es una oportunidad que no se puede desperdiciar".

Cabe recordar que Falcao viene de vestir la camiseta del Monaco de Francia donde firmó el 31 de mayo de 2013, por una cifra cercana a los 63 millones de euros.

El nombre de Falcao se relacionó con Real Madrid, Manchester City o Arsenal, pero el destino final del exfutbolista del Oporto y el Atlético de Madrid fue finalmente el Manchester United del entrenador holandés Louis Van Gaal.

Van Gaal tendrá a su disposición un ataque de gran poderío. Falcao jugará con el delantero argentino Ángel Di María, recién llegado del Real Madrid, el inglés Wayne Rooney y el holandés Robin Van Persie.

La incoporación del colombiano podría significar que Rooney, de 28 años, al que Van Gaal acaba de nombrar capitán, ceda el centro del ataque a Falcao y retrase su posición para convertirse en el 10 del equipo.

La temporada pasada el Manchester United acabó séptimo y no estará en competiciones europeas por primera vez desde el curso 1989-1990.

En respuesta, el club emprendió una profunda renovación con la llegada de Van Gaal y una inversión de 130 millones de libras en fichajes -la mitad casi para el de Di María- que no ha dado de momento frutos.

Además, se ha desprendido de jugadores. El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández se marcha cedido al Real Madrid y el japonés Shinji Kagawa vuelve al alemán Borussia Dortmund.

Pese a los movimientos, el holandés no ha logrado todavía una victoria en partido oficial con el club del norte de Inglaterra. El Manchester United ha arrancado con dos puntos de nueve posibles en la liga y fue eliminado en la Copa de la Liga al perder 4-0 con un equipo de tercera división, el MK Dons.

La sequía de goles podría acabar con la llegada del colombiano.

Falcao debutó profesionalmente en el equipo de segunda división colombiana Lanceros Boyaca cuando tenía sólo 13 años y en 2005 fichó por el River Plate de Buenos Aires.

Tras cuatro años en Argentina, fue traspasado al Oporto portugués, con el que logró 72 goles en 87 partidos, ayudando al equipo a ganar la Copa en su primera temporada y la Liga, la Europa League y otra vez la Copa en su segundo año.

De Portugal se mudó a España, al Atlético de Madrid, con el que ganó de nuevo la Europa League marcando dos de los tres goles de la final ante el Athletic Bilbao (3-0). En total, anotó 70 en los 91 partidos de su periplo español.

En la temporada 2013-2014 fichó por el AS Monaco de la liga francesa, pero en enero se rompió el ligamento anterior cruzado y se perdió el resto del curso y el Mundial.

El traspaso de Falcao culmina un mercado de fichajes muy animado para las estrellas latinoamericanas.

Di María pasó del Real al United por un récord del fútbol inglés, 98 millones de dólares (75 millones de euros), el uruguayo Luis Suárez abandonó el Liverpool inglés rumbo al FC Barcelona por 81 millones de euros y el colombiano James Rodríguez dejó el Mónaco con destino al Real Madrid, también por casi 80 millones de euros.

El chileno Alexis Sánchez pasó del Barcelona al Arsenal inglés por unos 40 millones de euros y el Barça incorporó a otro jugador importante de la Roja, el arquero Claudio Bravo.

Con AFP.