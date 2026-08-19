Esta es la hoja de ruta que Camacol le planteó al Gobierno para reconstruir ciudades tras el sismo

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) presentó al Gobierno Nacional cinco acciones prioritarias para avanzar en una hoja de ruta de reconstrucción tras el sismo del pasado 10 de agosto, que ya deja más de 260.000 personas y 160.000 viviendas afectadas.

Además anunciaron la consolidación de una comisión técnica conformada por profesionales voluntarios para apoyar actividades con la evaluación de diagnóstico de daños en infraestructura, entre otras labores.

Las cinco líneas de acción para reconstruir ciudades tras el sismo

La primera acción es unificar la metodología y la información sobre hogares y edificaciones afectadas, para determinar cuáles viviendas pueden repararse, cuáles deben reconstruirse y cuáles obligan a una reubicación. El segundo punto es crear un régimen especial de reconstrucción habitacional que defina las modalidades de atención, los montos de apoyo y las reglas de concurrencia entre subsidios, seguros, crédito y cajas de compensación.



Terremoto en Chocó Foto: AFP

El tercer punto plantea definir quién conduce y quién ejecuta la reconstrucción, con una gerencia articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los ministerios y las entidades territoriales. El cuarto propone organizar territorialmente la reconstrucción, con brazos regionales, metas y cronogramas definidos para cada zona. Y el quinto busca definir desde el inicio las modalidades y fuentes de financiación que concurrirán entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las aseguradoras y el sector financiero.

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Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, señaló que es clave definir cuanto antes las condiciones de atención a las familias damnificadas. "Hemos hecho un llamado sobre la necesidad de generar un régimen especial para la reconstrucción, es decir, hay que definir ya cuáles son las modalidades de intervención, de subsidio, de financiación para las familias damnificadas teniendo en cuenta los grados de afectación de su vivienda", afirmó Herrera. Justamente, insistió en la necesidad de conocer cómo va a ser la estructura de operación del Fondo Milagro.

El dirigente gremial también insistió en la necesidad de trabajar en soluciones menos burocráticas. "Viene la revisión de los planes de ordenamiento territorial, hay que tener normas especiales para las licencias de construcción que hoy se pueden demorar más de 100 días en trámite, hay que tener condiciones especiales para la renovación urbana, pero también hay que tener incentivos para promover la oferta de vivienda. Por ejemplo, creo que no deberíamos cobrar IVA para materiales durante los próximos años en las zonas afectadas", señaló Herrera.

Terremoto en Manizales Foto: AFP

Frente al tema presupuestal, Herrera citó un informe del Centro de Estudios Económicos de Colombia ANIF sobre las medidas para financiar la reconstrucción: "Lo primero es revisar el presupuesto de inversión del 2026 y las partidas que no se han ejecutado (unos $20 billones). Además, hay que ajustar el presupuesto del 2027 y priorizar las inversiones para las entidades que atenderán la gestión de riesgo y la inversión".

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Camacol también propuso ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, que hoy solo cubre municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que pueda aplicarse en las zonas afectadas por el terremoto y así permitir que el sector privado reconstruya escuelas y hospitales con cargo a la declaración de renta de las empresas.

El gremio reportó además que más de 4.400 profesionales voluntarios se han inscrito para apoyar labores de evaluación de edificaciones y remoción de escombros, y que 30 ingenieros enviados de Bogotá al Chocó ya inspeccionaron 387 edificaciones en los municipios más afectados de ese departamento.