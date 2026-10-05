Esta es la jugosa suma que podría recibir si dejó de trabajar para dedicarse al hogar

Dejar un empleo con el objetivo de cuidar a los hijos, atender el hogar o acompañar a un familiar que genere dependencia económica puede tener implicaciones cuando el matrimonio llega a su fin. En Colombia, esta situación puede ser analizada durante un proceso de divorcio; sin embargo, no significa que exista una indemnización automática para quien se dedicó al hogar.

Ante ello, Karen Castellanos, profesora de Derecho de Familia de la Universidad de San Buenaventura, señala que una de las posibilidades es solicitar alimentos para el cónyuge que necesita apoyo económico. El juez debe revisar las circunstancias particulares de quien pide la ayuda y la capacidad económica de quien tendría que asumirla.

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¿Qué pasa si una persona dejó de trabajar para dedicarse a su familia?

La situación puede ser relevante cuando durante varios años uno de los integrantes de la pareja percibió ingresos, mientras que el otro se dedicó al cuidado del hogar.



Las Cuentas Nacionales de Transferencia de Tiempo del DANE muestran que las mujeres dedican en promedio 23 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a nueve horas en el caso de los hombres. Para 2024, el DANE estimó el valor económico de estas labores en $340,5 billones.

Sin embargo, esa suma no se transforma automáticamente en una indemnización al divorciarse. Lo que se debe determinar es si la persona que se dedicó al cuidado quedó sin recursos para cubrir sus necesidades y si su pareja tiene la capacidad económica para proporcionarle alimentos.

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La Corte Constitucional ha señalado que en estos casos deben analizarse tres elementos fundamentales: la necesidad de quien solicita el apoyo, la capacidad económica de quien debe proporcionarlo y la permanencia de esa necesidad.

Blu Radio - EFE Foto: AFP, referencia

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¿Puede solicitar dinero durante el divorcio?

Sí. La persona que quedó sin ingresos no necesariamente tiene que esperar hasta que culmine el divorcio para pedir apoyo. Durante el proceso, el juez puede establecer los aportes necesarios para cubrir gastos de sostenimiento y habitación cuando se cumplen las condiciones legales.

Sin embargo, el desempleo no es suficiente para garantizar el apoyo. “Estar desempleado es apenas un indicio; lo que el juez evalúa es si, en la práctica, esa persona puede o no cubrir su subsistencia por sus propios medios”, señaló Castellanos.

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Para determinarlo, se pueden revisar los ingresos actuales, los bienes, los gastos y la capacidad real de obtener recursos. También debe analizarse la situación económica de la pareja, pues la obligación no puede desconocer la capacidad de pago.

¿Cuánto dinero podría recibir quien dejó de trabajar?

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No existe una cifra fija que se entregue automáticamente a quien dejó de trabajar para dedicarse al hogar. Si se reconoce una cuota de alimentos, el monto dependerá de las necesidades de quien la solicita y de los recursos de quien debe pagarla.

Tampoco se trata necesariamente de un pago único calculado según los años que una persona permaneció fuera del mercado laboral. La obligación puede revisarse si cambian las circunstancias.

Para demostrar la situación económica pueden ser útiles la historia laboral, las semanas cotizadas, los certificados de empleo, los documentos relacionados con los hijos, los certificados médicos, los testimonios, los mensajes sobre la distribución de responsabilidades dentro del hogar y los soportes de gastos.

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Los alimentos para el cónyuge tampoco deben confundirse con los alimentos de los hijos ni con la liquidación de la sociedad conyugal. “Son tres asuntos completamente independientes entre sí y conviene no mezclarlos”, explicó Castellanos.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 2442 de 2024, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio por su sola voluntad. La terminación del matrimonio, sin embargo, es independiente de las condiciones económicas que puedan discutirse durante el proceso.