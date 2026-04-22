Este es el trámite que debe realizar para que el FNA financie el 100 % de su casa

Para la mayoría de colombianos adquirir su vivienda propia es prácticamente su sueño; sin embargo, alcanzarlo no resulta ser tan sencillo como se quisiera. Los altos costos de estas, así como los elevados precios en los intereses bancarios, suelen dejar a más de uno sin esperanzas; sin embargo, recientemente el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) dio una noticia que generó tranquilidad a los ciudadanos.

Resulta que el FNA dio a conocer que pondría fin al problema con las llamadas cuotas iniciales y financiará el 100 % del valor de las casas VIS y VIP, con intereses más bajos, lo que permitirá mayor acceso a la compra de vivienda; por lo tanto, es vital conocer el trámite que deben realizar los interesados en acceder al beneficio.



El trámite clave para que le presten el 100 % de la vivienda

El punto de partida se encuentra en estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. Sin este detalle, no existe una posibilidad de ser beneficiado con el crédito. El FNA ha señalado que para afiliarse existen dos alternativas, ya sea para trabajadores formales como independientes o incluso informales.

Trasladar las cesantías al FNA, lo que permite iniciar el proceso de crédito directamente.

Abrir una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), ideal para quienes no cuentan con cesantías.

De hecho, este último método ha tomado fuerza recientemente porque permite ahorrar desde montos bajos, incluso desde $6.000 diarios, hasta alcanzar el requisito mínimo para adquirir el crédito. Con dicho historial la entidad analiza la disciplina de ahorro, así como la capacidad de pago del solicitante.



FNA dará créditos por la totalidad de vivienda FNA - Freepik

Requisitos para acceder al crédito de vivienda

El beneficio se encuentra dirigido principalmente a aquellos que buscan comprar su primera vivienda. La entidad revisa una serie de factores previos a aprobar el crédito; sin embargo, mantiene un enfoque flexible para que se pueda ampliar el acceso.



No ser propietario de otra vivienda.

Demostrar capacidad de pago y disciplina en el ahorro.

Tener ingresos, incluso si son variables o informales.

Posibilidad de unir ingresos con otra persona para aumentar el monto del crédito.

Además, el FNA ofrece tasas preferenciales, especialmente para hogares que ganan hasta dos salarios mínimos, lo que hace más manejables las cuotas mensuales.



Así funciona la financiación del 100 % de vivienda

La apuesta del Fondo es poder eliminar la barrera de la cuota inicial, el principal obstáculo para adquirir vivienda. Esta línea inició a operar con inmuebles de hasta $270 millones de pesos, los cuales están destinados a primera y única vivienda.

Resulta que el crédito se otorga en pesos, con tasa fija y plazos que pueden alcanzar los 20 años. Esto le brinda a los ciudadanos mayor estabilidad en cuotas y facilita la planeación de las familias.

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Además, el modelo está pensado para incluir a más personas en el sistema. Incluso colombianos en el exterior pueden adelantar el proceso de manera digital y acceder al beneficio si cumplen con los requisitos.

