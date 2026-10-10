Estos trabajadores deberán cotizar casi tres años más para pensionarse en Colombia

Los cambios previstos en la reforma pensional podrían modificar el tiempo de cotización que necesitan algunos trabajadores para acceder a una pensión en Colombia. El ajuste que se revisa es el paso de 1.150 a 1.300 semanas, es decir, una diferencia de 150 semanas, equivalentes a cerca de dos años y diez meses de aportes.

La modificación está relacionada con las condiciones para acceder a la pensión mínima en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados. Sin embargo, no todos los afiliados deberán cotizar ese tiempo adicional, pues el efecto depende de su situación pensional y de las reglas que se apliquen en cada caso.

Así aumentará la pensión para personas que ganan más de 2 millones con el ajuste del salario mínimo Foto: ImageFx

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¿A qué trabajadores les cambiaría el requisito de semanas?

De acuerdo con la reforma, el análisis se concentra en los hombres afiliados a fondos privados que podían acceder a la garantía de pensión mínima a los 62 años y con 1.150 semanas cotizadas.



Con el nuevo sistema, que contempla un esquema de pilares, las cotizaciones correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos se destinarán a Colpensiones, mientras que el ahorro que supere ese umbral irá al fondo privado que el trabajador elija.

Ante este panorama, la situación depende de si el afiliado queda cobijado por el régimen de transición. Para ello, se toman como referencia las 900 semanas cotizadas por los hombres y las 750 semanas por las mujeres al 1 de abril de 2027. Estos umbrales deben revisarse junto con las condiciones específicas de aplicación de la reforma.

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La Corte Constitucional determinó, mediante la Sentencia C-264 de 2026, que la mayoría de las disposiciones de la reforma pensional entrarán en vigor el 1 de abril de 2027. Algunas normas deberán completar un procedimiento legislativo adicional antes de entrar en vigencia.

Ante estos cambios, revisar la historia laboral será clave para identificar posibles inconsistencias y verificar las semanas registradas. Los trabajadores también deben confirmar con su administradora cuáles son las reglas que les corresponden antes de tomar decisiones sobre sus aportes.

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El aumento de 150 semanas representa casi tres años adicionales de cotización para quienes efectivamente pasen del requisito de 1.150 al de 1.300 semanas. No obstante, el cambio no se puede generalizar a todos los trabajadores ni a todas las modalidades de pensión.