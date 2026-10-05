Exportaciones de alimentos, bebidas y productos del campo cayeron 16 % en agosto

Las exportaciones colombianas crecieron 15,1 % en agosto frente al mismo mes del año pasado y alcanzaron los 4.456,2 millones de dólares. El resultado estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento en las ventas de oro y carbón, mientras que el café registró una caída importante, según el DANE.

El mayor crecimiento estuvo en las ventas de oro no monetario, que pasaron de 311,9 millones de dólares en agosto de 2025 a 707,6 millones este año, es decir, se duplicaron. Este aumento por sí solo explicó 10,2 puntos porcentuales del crecimiento total de las exportaciones.

Exportación de café Foto: Federación Nacional de Cafeteros

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También aumentaron las ventas de combustibles y productos de la minería, que llegaron a 1.786,1 millones de dólares, un 23,8 % más que hace un año. En este grupo, las exportaciones de carbón, coque y briquetas crecieron 99,4 %, hasta los 447,7 millones de dólares. Las de petróleo, sus derivados y otros productos relacionados aumentaron 12,3 %, con ventas por 1.110,4 millones de dólares. Además, en agosto Colombia exportó 11,9 millones de barriles de petróleo crudo, 2,4 % más que en el mismo mes de 2025.

El comportamiento fue diferente en el sector agropecuario, de alimentos y bebidas, cuyas exportaciones cayeron 16 % y sumaron 1.066,8 millones de dólares. El café sin tostar bajó 23,5 %, al pasar de 528,4 a 404,2 millones de dólares, mientras que las ventas de extractos, esencias y concentrados de café cayeron 51,4 %. También disminuyeron las exportaciones de banano, 27,5 %, y cacao, 74,5 %. En contraste, crecieron las ventas de aceite de palma, 24 %; flores y follaje cortados, 7,8 %, y ganado bovino vivo, 104,4 %.



Por su parte, las exportaciones de productos manufacturados sumaron 892,2 millones de dólares, con un crecimiento de 5,6 %, principalmente por el aumento de 18,7 % en las ventas de productos químicos.

Exportaciones Foto: AFP - Referencia

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas. A ese país se enviaron productos por 1.212,2 millones de dólares, equivalentes al 27,2 % del total, con un crecimiento de 8,2 %. Le siguieron Panamá, con 10,6 %; Italia, con 6,5 %; Perú, Brasil, Países Bajos y México. Panamá e Italia fueron especialmente importantes para el resultado de agosto: en el primer caso, aumentaron las ventas de petróleo crudo, 115,3 %, y, en el segundo, crecieron las exportaciones de oro. En contraste, las ventas a Bélgica cayeron 66,3 %, principalmente por la reducción de 71 % en las exportaciones de café.

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En lo corrido del año, entre enero y agosto, Colombia ha exportado 36.880,7 millones de dólares, 12,8 % más que en el mismo periodo de 2025. En estos ocho meses, las ventas de oro no monetario crecieron 95,1 % y llegaron a 5.279,3 millones de dólares, mientras que las de petróleo y sus derivados aumentaron 17,1 %. El comportamiento del café ha sido contrario, con una caída acumulada de 11,5 %, y las exportaciones del sector agropecuario acumulan una reducción de 4,1 %.