En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Exportaciones de alimentos, bebidas y productos del campo cayeron 16 % en agosto

Exportaciones de alimentos, bebidas y productos del campo cayeron 16 % en agosto

Las ventas de café bajaron 23,5 %, mientras que las de banano y cacao cayeron 27,5 % y 74,5 %, respectivamente.

Exportaciones e importaciones
Exportaciones e importaciones
Foto: Unsplash
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Las exportaciones colombianas crecieron 15,1 % en agosto frente al mismo mes del año pasado y alcanzaron los 4.456,2 millones de dólares. El resultado estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento en las ventas de oro y carbón, mientras que el café registró una caída importante, según el DANE.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El mayor crecimiento estuvo en las ventas de oro no monetario, que pasaron de 311,9 millones de dólares en agosto de 2025 a 707,6 millones este año, es decir, se duplicaron. Este aumento por sí solo explicó 10,2 puntos porcentuales del crecimiento total de las exportaciones.

Exportación de café
Exportación de café
Foto: Federación Nacional de Cafeteros

Últimas noticias

icetex.jpg
Economía

Cerca de 65.000 estudiantes del ICETEX tendrán subsidio temporal a la tasa de interés

Astro Sol.
Resultados de las loterías

Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

Publicidad

También aumentaron las ventas de combustibles y productos de la minería, que llegaron a 1.786,1 millones de dólares, un 23,8 % más que hace un año. En este grupo, las exportaciones de carbón, coque y briquetas crecieron 99,4 %, hasta los 447,7 millones de dólares. Las de petróleo, sus derivados y otros productos relacionados aumentaron 12,3 %, con ventas por 1.110,4 millones de dólares. Además, en agosto Colombia exportó 11,9 millones de barriles de petróleo crudo, 2,4 % más que en el mismo mes de 2025.

El comportamiento fue diferente en el sector agropecuario, de alimentos y bebidas, cuyas exportaciones cayeron 16 % y sumaron 1.066,8 millones de dólares. El café sin tostar bajó 23,5 %, al pasar de 528,4 a 404,2 millones de dólares, mientras que las ventas de extractos, esencias y concentrados de café cayeron 51,4 %. También disminuyeron las exportaciones de banano, 27,5 %, y cacao, 74,5 %. En contraste, crecieron las ventas de aceite de palma, 24 %; flores y follaje cortados, 7,8 %, y ganado bovino vivo, 104,4 %.

Por su parte, las exportaciones de productos manufacturados sumaron 892,2 millones de dólares, con un crecimiento de 5,6 %, principalmente por el aumento de 18,7 % en las ventas de productos químicos.

Exportaciones.jpg
Exportaciones
Foto: AFP - Referencia

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas. A ese país se enviaron productos por 1.212,2 millones de dólares, equivalentes al 27,2 % del total, con un crecimiento de 8,2 %. Le siguieron Panamá, con 10,6 %; Italia, con 6,5 %; Perú, Brasil, Países Bajos y México. Panamá e Italia fueron especialmente importantes para el resultado de agosto: en el primer caso, aumentaron las ventas de petróleo crudo, 115,3 %, y, en el segundo, crecieron las exportaciones de oro. En contraste, las ventas a Bélgica cayeron 66,3 %, principalmente por la reducción de 71 % en las exportaciones de café.

Publicidad

En lo corrido del año, entre enero y agosto, Colombia ha exportado 36.880,7 millones de dólares, 12,8 % más que en el mismo periodo de 2025. En estos ocho meses, las ventas de oro no monetario crecieron 95,1 % y llegaron a 5.279,3 millones de dólares, mientras que las de petróleo y sus derivados aumentaron 17,1 %. El comportamiento del café ha sido contrario, con una caída acumulada de 11,5 %, y las exportaciones del sector agropecuario acumulan una reducción de 4,1 %.

Relacionados

Exportaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad