Exportaciones de café de Colombia y Ecuador crecieron 42 %: FedEx revela cifras de 2026

El café colombiano y ecuatoriano registró un crecimiento en su movilización internacional durante 2026. Federal Express Corporation (FedEx) transportó más de 1,8 millones de libras de café procedentes de ambos países durante su año fiscal, lo que representa un aumento del 42 % frente al periodo anterior.

El resultado refleja la importancia de la infraestructura logística para una industria que genera oportunidades económicas y conecta a los productores con compradores de diferentes partes del mundo.

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En Colombia, el café continúa siendo uno de los productos más representativos de las exportaciones. Según la Federación Nacional de Cafeteros, durante los primeros cinco meses del año se exportaron más de seis millones de sacos. Regiones como Caldas, Quindío y Risaralda, que conforman el Eje Cafetero, mantienen su relevancia dentro de la producción nacional.

Blu Radio. Cosecha de café //Foto: Federación Nacional de Cafeteros

La logística, clave para llegar a nuevos mercados

Eduardo Garrido, senior manager de operaciones de rampa y agencia de aduanas de FedEx para Colombia y Ecuador, destacó la necesidad de contar con servicios de transporte que acompañen el crecimiento comercial del sector.



El directivo explicó que la compañía dispone de una red que facilita el acceso a más de 220 países y territorios, con soluciones adaptadas a las necesidades de los exportadores.

La operación incluye infraestructura especializada en Bogotá y Medellín, con cuartos fríos y conexión directa con Miami, uno de los principales puntos de entrada al mercado estadounidense.

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Este destino es especialmente importante para Colombia. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, Estados Unidos concentró el 40,4 % de las exportaciones del grano durante los primeros cinco meses del año, con más de 2,5 millones de sacos.

Los cafés especiales requieren rapidez y trazabilidad

La conservación de la frescura también representa un desafío para las empresas dedicadas a los cafés especiales. Café Devoción, por ejemplo, trabaja con una operación que conecta a los caficultores con consumidores internacionales.

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Andrés Grazt, gerente de ventas de la compañía, señaló que FedEx ha sido un aliado logístico para transportar café verde desde Bogotá hasta Nueva York en pocos días. Esta colaboración permite mantener su proceso de origen a taza en aproximadamente 10 días.

El transporte contempla diferentes modalidades, desde carga paletizada hasta pequeños envíos prioritarios. Los tiempos de entrega y la trazabilidad son determinantes para preservar las características de los granos.

El crecimiento registrado durante 2026 evidencia el papel de la logística en la expansión internacional del café colombiano y ecuatoriano, especialmente para los exportadores que buscan ampliar sus mercados sin comprometer la calidad del producto.