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Colombia se acerca a un récord de importaciones: en 2026 llegarían a US$80.000 millones

Las compras externas crecieron 17.2% entre enero y agosto, impulsadas por la revaluación del peso, las importaciones de gas natural y el aumento en la compra de vehículos.

Exportaciones e importaciones
Exportaciones e importaciones.
Foto: Unsplash.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Colombia se acerca a un récord histórico de importaciones, según afirmó Santiago Pardo, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). Entre enero y agosto de 2026, las compras de productos del exterior sumaron cerca de US$70.005 millones, un crecimiento del 17.2 % frente al mismo periodo del año anterior, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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De acuerdo con Santiago Pardo, este comportamiento responde, en parte, a la revaluación del peso colombiano, que favorece las compras en el exterior al reducir su costo en moneda nacional. A esto se suma el aumento de las importaciones de gas natural, ante la necesidad de abastecer la demanda interna, y el crecimiento de las compras de vehículos, que mantienen tasas de expansión elevadas.

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Pardo advirtió que la necesidad de importar gas también refleja los desafíos que enfrenta el país para garantizar su abastecimiento energético, especialmente de cara al fenómeno de El Niño, cuando las termoeléctricas deben suplir la demanda energética que no puede abastecerse con las hidroeléctricas.

Según el dirigente gremial, la reducción de la exploración durante el gobierno anterior ha incidido en la situación actual. “Estamos pagando los platos rotos de una mala política del gobierno anterior que disminuyó la exploración de gas. Hoy no importamos a unos mayores costos, nuestra producción y los efectos en la exportación también se están viendo”, afirmó Pardo.

El crecimiento de las importaciones también tiene implicaciones para el comercio exterior y la producción nacional, en un contexto en el que el país debe cubrir con compras externas parte de sus necesidades de energía y otros bienes. De mantenerse esta tendencia, Colombia podría cerrar 2026 con importaciones cercanas a los US$80.000 millones, una cifra sin precedentes. El récord anterior se registró en 2022, cuando las compras externas alcanzaron aproximadamente US$77.000 millones.

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De cumplirse esta proyección, el país superaría su máximo histórico en medio de una mayor demanda de productos importados y de los retos que representa fortalecer la producción nacional y garantizar el suministro de gas natural.

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